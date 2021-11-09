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Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor

09.11.2021 16:17
Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadının hamileliğinin 27'nci haftasında sezaryenle dünyaya getirdiği üçüzlerin tedavisine devam ediliyor.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadının hamileliğinin 27'nci haftasında sezaryenle dünyaya getirdiği üçüzlerin tedavisine devam ediliyor.

M.Ç, 26 haftalık hamileyken Kovid-19'a yakalanması üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bundan bir hafta sonra 570 ila 680 gram ağırlığındaki üçüz kız bebekler sezaryenle alındı.

Yaklaşık 50 gündür Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen üçüzlerin kuvözdeki tedavileri sürüyor. Anne M.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Egemen Yıldırım, AA muhabirine, bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yıldırım, üçüzlerde Kovid-19'a rastlanmadığını bildirdi.

Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor
Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor
Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor
Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor

Yoğun Bakım, Yenidoğan, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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