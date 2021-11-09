Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

M.Ç, 26 haftalık hamileyken Kovid-19'a yakalanması üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bundan bir hafta sonra 570 ila 680 gram ağırlığındaki üçüz kız bebekler sezaryenle alındı.

Eskişehir 'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadının hamileliğinin 27'nci haftasında sezaryenle dünyaya getirdiği üçüzlerin tedavisine devam ediliyor.

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