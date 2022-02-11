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Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı - Son Dakika

Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı

11.02.2022 11:18
Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan ve 12 gün yoğun bakımda tedavi gören Dr. Şenol Çetinol, aşı takvimini tamamlamadığı için pişmanlık yaşadığını belirtti.

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan ve 12 gün yoğun bakımda tedavi gören Dr. Şenol Çetinol, aşı takvimini tamamlamadığı için pişmanlık yaşadığını belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde çalışan 56 yaşındaki Çetinol, ocak ayının ilk günlerinde yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle yakınları tarafından görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alınan ve 1 gün sonra kalp krizi geçiren Çetinol'un tedavisi, 12 gün Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde devam etti. Şubat ayının başında taburcu olan doktorun kalbinde tıkalı olan damarı bir süre sonra anjiyoyla açıldı.

Dr. Şenol Çetinol, hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığının kendisini bu kadar olumsuz etkileyeceğini düşünmediğini, bu nedenle ilk zamanlardaki gibi tedbirlere dikkat etmediğini söyledi. Koruyucu aşılarını geçen sene şubat ve mayıs aylarında yaptırdığını belirten Çetinol, "Sonraki süreçte rehavete kapılmış olduğumu düşünüyorum. Benim için bu süreç biraz zorlu geçti. Bundan sonraki süreçte aşılarımı çok daha dikkatli yaptıracağım. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve değerli hocaların söylediği önerilere uysunlar. Eksik aşılarını yaptırsınlar. Son zamanlarda sanki hepimiz bir rehavete kapılmış olabiliriz. Bu da hastalığın yayılmasını artırmış olabilir." diye konuştu.

"Kendi kendimizi öteliyoruz"

Çetinol, sağlığına kavuşup, yeniden rahat bir şekilde nefes almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek hastalarına kavuşacağı günün hayalini kurduğunu aktardı. Eksik aşı ya da hiç aşılanmamış olmanın salgının yönetimini zorlaştırdığını hatırlatan Çetinol, "Pişmanlık yaşıyorum. Ben 2 aşı oldum, 3. aşıyı olmaktan imtina ettim. Kendime göre 'Bir şey olmaz.' diye düşündüm. Bugüne kadar hastalığa yakalanmadığım için insanda bir süre sonra güven oluşuyor. Bununla alakalı kendi kendimizi öteliyoruz. Bundan sonraki süreçte aşılarımızın olması çok önemli. Mutlaka herkes 3. ve 4. aşılarını olmalı."

"Virüsün boğaza yapışmasını engelliyor"

Çetinol'u tedavi eden İKÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de salgının başından bu yana her fırsatta aşılamanın öneminin vurgulandığını ifade etti.

Meslektaşı olan hastasının eksik aşılı olduğu için süreci zor geçirdiğini anlatan Şener, "Yapılan aşılarla kanda oluşan antikor, virüsle karşılaştığı zaman virüsün boğazınıza yapışmasını hatta akciğere inmesi ve süreci ağır geçirmenizi engelliyor. Aşı hiç taviz vermememiz gereken savunma hattımız. Meslektaşımızda da gördüğümüz gibi 3. doz aşınızı olmazsanız, kanınızdaki antikor miktarı sıfıra kadar düşebilir ve hiç aşılanmamış gibi kalabilirsiniz. Hastalık tablosu ağır geçer ve ölüm riski yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, İzmir, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı - Son Dakika


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