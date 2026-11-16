KTÜ\'lü uzman, Afrika dönüşü bir kişide Dang Ateşi tespit edildiğini açıkladı

Sivrisinek ısırması ile bulaşan ateşli bir hastalık olan Dang Ateşi'nin, özellikle balayı için yurt dışına giden çiftlerde sıkça görüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, geçtiğimiz hafta Afrika seyahatinden dönen bir kişide Dang Ateşi kaynaklı viral enfeksiyon tespit edildiğini kaydetti. Batı Nil ensefalitinin Türkiye'nin batı kesimlerinin yanı sıra Yunanistan ve Kuzey Afrika'da da görülebildiğini belirten Yılmaz, Dang Ateşi ve Batı Nil ensefalitinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Bu hastalıkların farklı virüs ailelerinden gelmelerine rağmen ateş ve kanamayla seyreden viral enfeksiyonlara neden olabildiğini aktaran Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) de bu hastalık grubu içerisinde değerlendirildiğini ifade etti.

Seyahat kaynaklı enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulunan Yılmaz, bu hastalıkların görüldüğü bölgelere gidecek kişilerin sivrisinek ve diğer hastalık taşıyıcı vektörlere karşı korunması gerektiğini belirtti.

Mevsimsel salgınlara ve güncel vakalara değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Ekim, kasım ve aralık aylarında hava değişimiyle birlikte en sık karşılaştığımız virüsler grip virüsleridir. Halen COVID-19 vakaları da görülüyor. Şu anda servisimizde bir COVID-19, bir de influenza hastamız var. Geçen hafta ise Afrika seyahatinden dönen bir kişide Dang Ateşi virüsünün neden olduğu viral enfeksiyonla karşılaştık. Batı Nil ensefaliti de Türkiye'nin batı kesimlerinde, Yunanistan'da ve Kuzey Afrika'da görülen bir enfeksiyon. Batı Nil ensefaliti ve Dang Ateşi aynı virüs ailesinden olmasalar da viral hemorajik ateş olarak adlandırılan, kanamayla seyreden hastalıklara neden olabiliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) de aynı şekilde, ateş ve kanamayla seyreden bu hastalık grubunda yer alıyor."

"Seyahat öncesi enfeksiyon riski araştırılmalı"

Özellikle yurt dışına gideceklere önemli uyarılarda bulunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korunulabilir hastalıklara karşı vatandaşların aşılanması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. İnfluenza için gerekli aşıların yanı sıra zatürre ve RSV aşılarının da yaptırılması şart. Zona aşısının ise risk faktörü bulunması durumunda yaptırılması önem taşıyor. Batı Nil ensefaliti ve Dang Ateşi gibi hastalıkların görüldüğü bölgelere seyahat edecek kişilerin sineklere ve diğer vektörlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Örneğin Burkina Faso, Nepal, Hindistan veya Endonezya'ya seyahat edecek kişiler, gittikleri bölgeye özgü enfeksiyon risklerini dikkate almalı. Endonezya'dan gelen bir hastamızda Dang Ateşi vakasıyla karşılaştık. Ayrıca özellikle balayı için Maldivler'e gidip dönen ve Dang Ateşi tanısı alan hastalarımız da oldu. Bu nedenle seyahat öncesi tedbirler büyük önem taşıyor. Hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik ancak bu vakalar ağır da seyredebilirdi. En önemlisi, korunulabilir hastalıklara karşı mutlaka gerekli önlemlerin alınmasıdır."

Öte yandan Dang Ateşi, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor ve insandan insana doğrudan (temas veya solunum yoluyla) geçmiyor. Tropikal ve subtropikal iklimlerde (Asya, Afrika, Güney Amerika, Karayipler ve Orta Doğu) yaygın olan bu hastalık, Türkiye'de yerleşik olarak bulunmamakla birlikte yurt dışı seyahati sonrası nadir vakalar olarak rapor ediliyor. Vakaların büyük bölümü hafif geçerken semptom gösterenlerde 40 dereceye kadar çıkabilen ani ve yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, göz arkası ağrısı, şiddetli kas, kemik ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte döküntü görülüyor. Az sayıdaki hastada ise hastalık; iç kanama, tansiyon düşüklüğü ve organ yetmezliğine yol açabilen dang hemorajik ateşi veya dang şok sendromuna dönüşebiliyor.