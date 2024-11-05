Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hastane açılışına katıldı.
İsmi 'Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olan hastanenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka bir şey olamaz. Bunu çok daha ileri bir noktaya taşımaya çalışacağız. Şahsımın isim olarak konduğu bu hastaneden iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz. Böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu - Son Dakika
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