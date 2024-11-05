Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu - Son Dakika
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Sağlık

Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen törenle Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, hastaneye isminin verilmesiyle ilgili ''Beni ziyadesiyle onurlandırdı'' dedi.

05.11.2024 14:10
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hastane açılışına katıldı.

İSMİNİ TAŞIYAN HASTANENİN AÇILIŞINI YAPTI

İsmi 'Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olan hastanenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

"İFTİHAR EDİYORUM"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka bir şey olamaz. Bunu çok daha ileri bir noktaya taşımaya çalışacağız. Şahsımın isim olarak konduğu bu hastaneden iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz. Böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

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Son Dakika Sağlık Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emre Sunay:
    Aman ne büyük şeref... 41 39 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    orda kal gelme baş müfettiş ol o hastanede 37 37 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    Ülkede secım olsa ülkesine ihanet eden partı 1 olur bu adamı siz çok arayacaksınız vatansızlar ozeliikle Kürtler CHP zihniyeti sizi insan olarak dahi görmemiştir ama sizler dışlanmayı hak edıyorsunuz reisle yola devamm… 30 24 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Bir sağlık çalışanı olarak yazıyorum, 1 serum takıp eve gönderdikleri hastayı günlerce yatış gösterecekler sigortadan para almak için. 35 13 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Eyvahhhh ki ne Eyvahhhhh :) 27 21 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Maşallah ülkesi için gece gündüz çalışan bir cumhurbaşkanımız var kıymetini bilelim 17 22 Yanıtla
  • SELO:
    BÜYÜKSÜN BAŞKAN ŞİMDİ CAMİLERİ AHIR YAPANLARIN TORUNLARI KIZMIŞTIR SANA 17 17 Yanıtla
  • serkan sezer:
    Yenidoğan bebekleri unutmayın unutturmayin türk milletine bu kadar düşman baska bir hükümet yok ben bu duşmanligi anlamadim 15 16 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    money Money Money 3 0 Yanıtla
  • ğıyasettin barlık:
    yiğit ölür kalır eseri eşek ölür kalır semeri 1 0 Yanıtla
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