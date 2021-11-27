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Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: "Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir" - Son Dakika

Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: "Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir"

27.11.2021 11:46
Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: "Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir"

Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu.

Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Deney hayvanı olarak kullanılan fareler üzerinde yapılan çalışmaları değerlendiren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, teknolojiyle birlikte gelişen tıpta her şeye hazır olunması gerektiğini belirterek, "Kofilin maddesi üzerinden hipokampüste Alzheimer, psikiyatrik hastalıklarda ve özellikle şizofrenide bazı patolojiler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni oradaki hücrelerin iletişim sağlayamaması. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde de anlamlı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Kyoto Üniversitesi'nde deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışma, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Henüz deney aşamasında olan çalışmada ilk defa yakın dönem belleğini silebilmek üzere bir kimyasal kullandı. Tıp dünyasında önemli bir gelişme olabilecek bu araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Beynimizdeki hafıza merkezi, 'hipokampüs' dediğimiz bir bölge. Bu araştırmada deney hayvanlarına hipokampüsteki sinir iletişimini sağlayan bölgede kullanılan 'kofilin' maddesini, 'supernova' denilen ve ışık verince parlayan bir maddeyle birleştirip, adenovirüs taşıyıcılığı kullanarak hayvanların beynine enjekte ettiler. Daha sonra hayvanların gözlerine ışık tuttular. 'Supernova' denilen madde, etrafa oksijen yayıyor ve diğer kimyasalları bozuyor. Adenovirüsü taşıyıcı olarak kullanmalarının nedeni masum bir virüs olması. Bu teknolojiyle şuna bakılmış; her halükarda deney hayvanlarının öğrendikleri, bu işlemden sonra ertesi gün tamamen siliniyor. Farelere görevler veriyorlar fakat bunlar siliniyor" diye konuştu.

Bir şeyi öğrendikten sonra uyumanın hafızamızı kuvvetlendiren bir mekanizmaya sebep olduğunu kaydeden Onultan, "Bu nedenle ben öğrencilere, ders çalıştıktan sonra yatıp uyumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu durum uzun süreli kalıcılık bırakır. Fakat burada; farelerin uyusalar dahi belleklerine kaydettikleri görev ve hareketleri unuttuğu görülmüş" dedi.

ÇALIŞMA NE AŞAMADA?

Çalışmanın henüz hayvan deneyleri aşamasında olduğunu belirten Onultan, "Araştırmacılar da bu çalışmayı, 'Siyahlı Adamlar' filminden örnek alarak yaptıklarını esprili bir şekilde dile getirdi. Orada da ışık kaynağı ile hafıza siliniyor. Bu tarz çalışmalar ve araştırmalar olacak. Savaşlar, pandemiler sırasında tıbbi gelişmeler çok hızlanıyor. O nedenle şu anda teknolojinin ilerlemesi ve tıbbi teknolojinin bu duruma adapte olmasıyla pek çok yeni gelişmeye hazır olunmalı" şeklinde konuştu.

ALZHEIMER VE ŞİZOFRENİNİN TEDAVİSİNDE ANLAMLI BİR GELİŞME OLABİLİR

Hafıza silmenin tıpta ilginç bir başlangıç olduğunu söyleyen Onultan, "Bir yandan da kofilin maddesi üzerinden hipokampüste Alzheimer, psikiyatrik hastalıklarda ve özellikle şizofrenide bazı patolojiler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni oradaki hücrelerin iletişim sağlayamaması. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde de anlamlı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.


Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir
Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir

Alzheimer, Kimyasal, Kyoto, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: 'Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kyoto Üniversitesi'nde 'hafıza silme' çalışması: "Alzheimer ve şizofreni tedavisinde önemli bir gelişme olabilir" - Son Dakika
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