Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dental implant tedavisi

MARDİN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ilk dental implant tedavisi uygulanmaya başlandı. Dt. Suat Önal, tedavinin özel merkezlere göre yüzde 60 daha ekonomik şartlarda yapıldığını belirterek, "Halkımızdan çok talep alıyorduk. Bunu başlatarak halkımızın daha ekonomik şartlarda implant tedavisini yapmasını sağladık" dedi.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde uygulanmaya başlanan dental implant tedavisiyle özel merkezlere göre ekonomik olarak yüzde 60 daha uygun şartlarda tedavi olunabilecek. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Suat Önal, hastaların bu duruma şaşırdığını belirterek, merkezde implant tedavisini kendisiyle beraber 3 hekimin gerçekleştirdiğini söyledi. Halkın taleplerine karşılık vermek için altyapılarını yenilediklerini belirten, Dt. Önal, "Hekimlerimizi eğitime yollayarak implant tedavisine başladık" diye konuştu.

'DAHA EKONOMİK ŞARTLARDA TEDAVİ SAĞLADIK'

Merkezde dental implant tedavisine başlayarak halkın daha ekonomik şartlarda implant tedavisi olmalarını sağladıklarını kaydeden Dr. Önal, şöyle konuştu:

"Böylece, vatandaşlarımızın il dışına sevklerini önledik, daha modern şartlarda tedavi olmalarını sağladık. İmplant tedavisi, kaybedilen dişlerin yerine çoklu veya tekli dişlerin çene kemiğine implantın yerleştirilmesi şeklinde yapılan modern bir tedavi şeklidir. Günümüzde tamamen dişsiz ağza sahip hastaları bile yeterli kemikleri varsa doğrudan, yoksa kemik oluşturma işlemi sonrası yapılacak implantlar sayesinde hareketli protezlerden kurtarma çalışmaları yürütmekteyiz. Özellikle dişsiz alt çenede total protez kullanılması hasta için oldukça zordur. Çünkü içeride sürekli oynayan bir dil dışarıda yanak ve dudak, konuşma ve yemek yeme esnasında hastaya oldukça sıkıntı verir. Bu durum implant uygulamaları ile giderilebilecek bir durumdur. İmplant tedavisi de aslında kendi dişlerimiz gibi özel bir bakım ve doktor kontrolü gerektiren bir tedavi yöntemidir. Burada özele göre yüzde 60 oranla daha ekonomik şartlarda bir implant tedavisi yapılıyor."

Merkezde tedavinin uygulandığı ilk hasta olan Seycan Şimdi de şunları söyledi:

"Dişim ağrıyordu. Hastaneye geldim. Ne yazık ki tedavi için geç kalınmıştı. O yüzden implant tedavisi gerekiyordu. Özel kuruluşlar bu durum için çok pahalıydı. Devlet hastanesinde bu imkanlardan yararlanabileceğimi öğrendiğimde hastaneye koşarak geldim. Bu hizmeti bize sunan, olanak tanıyan devletimize, Sağlık Bakanlığı'mıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."