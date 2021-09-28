Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı - Son Dakika

Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gebelere aşı uyarısında bulundu.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gebelere aşı uyarısında bulundu. İl Sağlık Müdürü Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bugün Mardin'de bir gebeyi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiklerini belirtti. Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktardı. Yavuz, "Lütfen aşı olalım, eksik aşılarımızı tamamlayalım." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika

Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi

Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi

Tartıştığı kişinin iş yerine ateş atan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu

Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış

Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor