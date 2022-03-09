Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri - Son Dakika
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Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri

09.03.2022 10:50

Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineriELAZIĞ Medical Park Elazığ Hastanesi ve Keban Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçe kadınlarıyla bir araya gelerek 'Kadınlar Günü' Semineri gerçekleştirdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri

ELAZIĞ Medical Park Elazığ Hastanesi ve Keban Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçe kadınlarıyla bir araya gelerek 'Kadınlar Günü' Semineri gerçekleştirdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Keban ilçesinde Medical Park Elazığ Hastane yöneticileri, kadınlarla bir araya gelerek bilgiler verdi. Düzenlenen seminerin ardından kadınlara çiçekler takdim edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Uzman Klinik Psikologu Çağla Yılmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Keban Belediyesi ile birlikte bir program düzenledik. Bu programda Keban'da bulunan kadınlarla buluştuk. Diyetisyenimizin de katılımıyla hastanemizde görevli 2 uzman olarak bir program gerçekleştirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk ve oldukça güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri
Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri
Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri

YORUMLAR
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Kadınlar Günü, Medical Park, Elazığ, Keban, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Medical Park Elazığ Hastanesi'nden 'Kadınlar Günü' semineri - Son Dakika


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