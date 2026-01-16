Mediha Doğanay: Fraksiyonel lazer mutlaka kış aylarında yapılmalı - Son Dakika
Sağlık

Mediha Doğanay: Fraksiyonel lazer mutlaka kış aylarında yapılmalı

Mediha Doğanay: Fraksiyonel lazer mutlaka kış aylarında yapılmalı
16.01.2026 16:24
Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzman Doktor Mediha Doğanay, fraksiyonel karbondioksit lazer uygulamasının cilt yenilemedeki etkilerini anlattı. Doğanay, işlemin doğru zamanda ve uzman hekimler tarafından yapılmasının önemine dikkat çekerek, lazer tedavilerinin özellikle kış aylarında tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen programda Uzman Doktor Mediha Doğanay, fraksiyonel karbondioksit lazerin hangi cilt sorunlarında kullanıldığını, tedavi sürecini ve işlem sonrası dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı şekilde değerlendirdi. Doğanay, lazer uygulamalarında zamanlama ve hekim seçiminin sonuçları doğrudan etkilediğini ifade etti.

"FRAKSİYONEL KARBONDİOKSİT LAZER CİLDİ SOYAR"

Fraksiyonel lazerin etkili ancak dikkat gerektiren bir işlem olduğunu belirten Mediha Doğanay, "Fraksiyonel karbondioksit lazer biraz korkutucu bir işlem çünkü kişinin cildini soyuyoruz. Bu yüzden kış aylarında tercih ediyoruz" dedi. İşlemin kontrollü bir cilt yenilenmesi sağladığını vurguladı.

"YARA İZLERİNDE VE LEKELERDE OLDUKÇA ETKİLİ"

Fraksiyonel lazerin kullanım alanlarını anlatan Doğanay, "Yara izlerinde, ameliyat skarlarında ve lekelerde oldukça etkili sonuçlar alıyoruz" ifadelerini kullandı. Akne problemi olan ciltlerde ise tedavi süresinin ortalama üç seansa kadar uzayabildiğini söyledi.

"ASIL ETKİSİ 4 VE 5'İNCİ AYDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Tedavinin sonuçlarının zamanla belirginleştiğini ifade eden Doğanay, "Fraksiyonel lazer asıl etkisini 4'üncü ve 5'inci ayda göstermeye başlıyor. Tedavinin net sonucu ise üçüncü ayın sonunda görülüyor" dedi. Sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

"TEDAVİ SONRASINDA GÜNEŞTEN UZAK DURULMALI"

İşlem sonrası bakımın önemine değinen Mediha Doğanay, "Tedavi sonrasında hastanın sudan uzak durmasını ve mutlaka güneş kremi kullanmasını istiyoruz" diye konuştu. Güneşten korunmanın iyileşme sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

"DOĞRU ZAMANDA VE HEKİM TARAFINDAN YAPILMALI"

Fraksiyonel lazerin mutlaka uzman hekimler tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Doğanay, "Fraksiyonel lazer doğru zamanda, doğru teknikle ve doğru yerde yapılmalı. İşlemin hekimler tarafından yapılmasının avantajı, oluşabilecek komplikasyonların daha kolay yönetilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sağlık

