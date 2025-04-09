Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk olan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Giray Ersöz, diyabetin göz sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini anlattı. Diyabetik retinopatinin damar bozulmasıyla başladığını söyleyen Ersöz, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.
Doç. Dr. Ersöz, diyabetin gözlerde oluşturduğu tahribatın çoğu zaman fark edilmediğini belirtti. "Diyabetik retinopati, şekere bağlı göz damarlarının bozulmaya başlamasıdır" diyen Ersöz, özellikle tip 2 diyabet hastalarının tanı konar konmaz göz muayenesi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
Ersöz, göz kontrollerinin ertelenmesi halinde kalıcı görme kayıplarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Diyabet hastası göz sağlığına dikkat etmezse yüzde yüz körlük yapabilir" ifadelerini kullanan Ersöz, düzenli takibin hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engelleyebileceğini belirtti.
Programda göz sağlığıyla ilgili farklı konulara da değinen Doç. Dr. Ersöz, fakik göz içi merceklerin yüksek miyoplarda başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. "Katarakt olan veya olmayan hastalarda akıllı mercek ameliyatı yapılabilir" diyen Ersöz, bu operasyonların yılın her döneminde güvenle yapılabildiğini belirtti.
Son Dakika › Sağlık › Mehmet Giray Ersöz: Diyabet, gözde tam görme kaybına neden olabilir - Son Dakika
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