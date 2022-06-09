Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi hastaneden kaçtı - Son Dakika
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Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi hastaneden kaçtı

09.06.2022 07:53
Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi hastaneden kaçtı

Meksika'da 29 Mayıs'ta maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün ilk tespit edildiği kişinin hastaneden kaçarak ABD'ye gittiği bildirildi.

Meksika'da 29 Mayıs'ta maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün ilk tespit edildiği kişinin hastaneden kaçarak ABD'ye gittiği bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletine bağlı Puerto Vallarta kentindeki tıp merkezinde tedavi gören 48 yaşındaki ABD uyruklu kişi gizlice merkezden ayrıldı.

Jalisco Sağlık Bakanlığı, hastanın maymun çiçeği belirtileri göstermesinin ardından başlangıçta; öksürük, titrem ve yüzünde, boynunda, gövdesinde yaralar olduğunu belirtti.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, "Bu hastalık şüphesi göz önüne alındığında, numuneleri alması ve kendisini izole etmesi talimatı verildi, ancak reddetti ve üniteden kaçtı." ifadesine yer verildi.

Sağlık yetkilileri, durumu Birleşik Devletler Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) aktardığı ve ABD'deki doktoruyla temasa geçtiği kaydedildi.

ABD'nin Dallas şehrine gittiği anlaşılan hasta, tatilini geçirmek için eşiyle beraber 27 Mayıs'ta Puerto Vallarta'ya gelmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Meksika'da ilk maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi hastaneden kaçtı - Son Dakika

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