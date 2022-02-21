"Mental sağlık, sporcu başarısının yüzde 50'sini etkiliyor" - Son Dakika

Sporculara başarılı olabilmeleri için kaygı, konsantrasyon, özgüven ve hatta öfke kontrolü gibi konularda da antrenmanlı olmaları gerektiğini söyleyen Milli Kareteci, Psikolog Selvanur Akkurt, "Mental sağlık, sporcu başarısında önemli bir etken. Başarının yüzde 50'si fiziksel güç ise yüzde 50'si de mental ve psikolojik sağlıktır" dedi.

20 yıldan fazladır Karate branşında pek çok başarıya imza atan milli sporcu, Psikolog ve aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü öğrencisi Selvanur Akkurt, sporculara başarılı olabilmeleri için kaygı, konsantrasyon, özgüven ve hatta öfke kontrolü gibi konularda da antrenmanlı olmaları gerektiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı TOHM merkezinde sporcularla moral, motivasyon ve odaklanma gibi konularda çalışmalar yapan ve Sporcu kimliği ve psikoloji eğitimini bir araya getirerek sporculara psikolojik destek sağlayan Selvanur Akkurt, bir sporcunun başarıyı yakalaması ve sürdürebilmesi için mental anlamda kaygılarından arınması ve konsantrasyon bozukluğu sorunlarını halletmiş olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

HEDEFE ULAŞMAKTAKİ SÜRECİN YÜZDE 50'Sİ SAĞLIKLI BİR PSİKOLOJİ

Selvanur Akkurt, "Sporcuların yüksek hedeflere ulaşabilmeleri için yaptıkları fiziksel antrenmanlar, sürecin yüzde 50'sini oluşturuyor ise diğer kalanı da sağlıklı bir psikolojidir" şeklinde ifade etti.

Kendi profesyonel sporcu deneyimlerinden örnekler vererek 2 konu arasında denge kurulmasını tavsiye eden Akkurt, "Antrenman sonrasında dinlenmem gereken zamanlarda pek çok sporcu gibi rahat olamıyordum. Çünkü başka sorumluluklarım da vardı, lisans hayatım devam ediyordu, derslerim, sınavlarım yoğundu. Nasıl bir denge kuracağım konusunda bocaladığım, desteğe ihtiyaç duyduğum oldu. Genç sporculara önerim bu konularda mutlaka profesyonel bir destek almalarıdır" diye konuştu.

"SPORCU ZİHİNSEL ANLAMDA DA ANTRENMANLI OLMALI"

Sporda başarı için fiziksel olarak hazırlanmanın yeterli olmadığını belirten Selvanur Akkurt, "İşin psikolojik tarafı gözle görülmediği için kaçırdığımız bir kısım. Sporcu eğer zihinsel anlamda da antrenmanlı değilse başarısını sürdüremez. Kaygı, konsantrasyon, özgüven ve hatta öfke kontrolü gibi konular

devreye girdiğinde sporcu bunlarla nasıl başa çıkacağını bilmeli." şeklinde ifade etti. Psikolojik desteğe en çok, sakatlık sonrası spora dönüşlerde ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Milli Karateci, "Bu durumda sporculara yönelik uygulanan bazı yöntemler var. Mutlaka yetkili bir kişiden destek alarak kendilerini yeterli düzeye getirmeye çalışsınlar" ifadelerini kullandı.

"SPOR PSİKOLOJİSİNİN ÖNEMİ TÜRKİYE'DE HENÜZ YETERİNCE ANLAŞILMADI"

Sporcunun psikolojisik ve mental destek alması, bunun programının ama konusu yapmasının Türkiye de henüz yeterince yaygınlaşmadığını işaret eden Selvanur Akkurt, sporcunun potansiyelini açığa çıkarması, sürdürebilmesi için zihinsel ve psikolojik destek alması, başarı oranını doğrudan yükseltiğine işaret ediyor. Performanslarını, potansiyellerini gelebilecekleri en iyi seviyeye gelmeleri konusunda destek sağlamak ve orda tutabilmeleri için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanmaları gerektiğini dile getirerek, "Baku'den altın madalya ile dönen genç sporcuları kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen bu başarılar, ülke tanıtımımıza da büyük katkı sağlıyor. Bu tip ulusal başlarılar 7'den 70'e tüm toplumu ortak bir duyguda birleştirebiliyor. O nedenle daha fazla gencimizi farklı branşlarda başarıya taşıyacak programları uygulamak çok önemli" dedi.