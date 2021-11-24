"Merdiven altı klinikler saç ekimi tekniklerine güveni azaltıyor" - Son Dakika

Saç ekimi uzmanı Vedat Tosun, tıbbi teknolojiler sayesinde saç ekimi yön-temlerinin geliştiğini belirterek, en popüler yöntemlerin DHI ve Safir saç ekimi olduğunu söyledi. Tosun, saç ekimi için merdiven altı kliniklerin de bulunduğunu vurgulayarak, "Bu klinikler, saç ekimi tekniklerine güveni azaltıyor. Kaçak saç ekimi, hastalarda telafisi olmayan zararlara yol açabiliyor" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren Medhair Clinic'in kurucu ortağı saç ekimi uzmanı Vedat Tosun, saç ekimi trendleri ve yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vedat Tosun, DHI saç ekimi ve Safir saç ekimi yöntemlerinin en çok tercih edilen saç ekimi prosedürleri olduğunu belirterek, "Saç ekimi teknikleri özellikle son 10 yıldır önemli bir gelişme kaydetti. Geçmişte saç ekimi teknikleri ve kullanılan ekipmanlar sınırlıydı. Gelişen tıbbi teknoloji ile birlikte saç ekimi prosedürleri ve yöntemleri de gelişti. Bu yöntemler arasında en popüler olanlar DHI ve Safir saç ekimi yöntemleridir" ifadelerini kullandı.

"DHI'DE KANAL AÇMADAN SAÇ EKİMİ YAPILIYOR"

14 binden fazla saç ekimi operasyonu gerçekleştirdiklerini ve yeni nesil saç ekimi tekniklerinin birçok avantaj sağladığına dikkat çeken Tosun, şu bilgileri paylaştı:

"DHI saç ekimi, implanter kalem ile doğrudan saç ekimi uygulamasıdır. FUE saç ekimi tekniğinden yola çıkılarak geliştirilen DHI saç ekiminde, FUE'den farklı olarak saç kökleri ekilmeden önce kanal açılması gerekmiyor. Donör bölgeden alınan greftler yani saç kökleri, doğrudan açık alana ekiliyor. Yani DHI saç ekiminde kanal açmadan saç ekimi yapılıyor. Bu sebeple güvenli bir saç ekimi yöntemi olarak çok tercih ediliyor."

"EN DOĞAL SONUÇ SAFİR TEKNİĞİNDE"

Vedat Tosun, Safir saç ekimi tekniği hakkında da bilgi verdi.

"En doğal sonuçları Safir saç ekimi tekniğinde elde ediyoruz" diyen Tosun, "Safir, FUE'nin daha gelişmiş bir uygulamasıdır. Bu teknikte, en fazla grefti, en sık ve en ideal şekilde donör bölgeye naklediyoruz. Böylece ekilen saçlar olabildiğince sık görünüyor. Saç ekildiği anlaşılmayacak şekilde en doğal görünüm sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Mükemmelliğe en yakın saç ekimi yöntemi Safir'dir" diyen Tosun, kusursuz saç ekimi hayal edenlerin tercihinin Safir yöntemi olduğuna işaret ederek, saç ekiminde Safir uç yönteminin klasik FUE yöntemini daha konforlu hale getirdiğini vurguladı.

"MERDİVEN ALTI KLİNİKLER, SAÇ EKİMİ TEKNİKLERİNE GÜVENİ AZALTIYOR"

Saç ekimi uzmanı Vedat Tosun, Medhair Clinic olarak kişiye en uygun saç ekimi teknikleri ile hiz-met verdiklerini belirterek, "Cerrahi tecrübemizle yıllardır saç ekiminde güven tesis ettik. Ancak sektörde saç ekimi için merdiven altı klinikler de var. Bu klinikler, saç ekimi tekniklerine güveni azaltıyor. Kaçak saç ekimi, hastalarda telafisi olmayan zararlara yol açabiliyor. Saç ekimi yaptırayım derken ciddi sağlık sorunları yaşayan hatta hayatını kaybedenler bile olabiliyor. Bu sebeple saç eki-mi yaptıracak kişilere alanında uzman, Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almış ve deneyimli bir ekibi olan klinikleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Aksi halde saç ektirirken farklı sağlık sorunları ile mücadele etmek zorunda kalabilirler. Hem saçlarından hem sağlıklarından olabilirler" diye konuştu.