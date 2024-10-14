Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan gıda listesinde çikolatadan meyve suyuna, baldan bonbon şekere kadar 17 farklı üründe iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan yasaklı 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' etken maddelerinin bulunduğu ortaya çıktı.

14.10.2024 11:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinden her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak listede yer alan 17 farklı üründe cinsel güç artırıcı ilaçlarda kullanılan etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu ürünlerde tespit edilen ilaç etken maddesinin satışı yasak olan 'sildenafil' ve 'tadalafil' olduğu belirtildi. İktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde doktor kontrolünde reçeteyle alınabiliyor ve öncesinde ilaç raporu çıkarılması gerekiyor.

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu

ÖLÜME KADAR YOLU VAR

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku güçlüğü, nefes darlığında artma, görmede bulanıklaşma, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa karşı hassasiyet gibi rahatsızlıklara yol açan 'sildenafil', yüksek dozda alındığında inmelere ve hatta ölümlere bile yol açabiliyor.

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu

HANGİ ÜRÜNLERDE KULLANILDI?

Tehlikeli görülen 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç etken maddesinin listedeki bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli bonbon şeker ve şokolat, bitki suyu katkılı enerji içecekleri, 150 ve 250 ml bazı enerji içecekleri, epimedyumlu ginsengli fındıklı cezeryede bulunduğu belirtildi.

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu

MESİR MACUNUNA DA İLAVE ETMİŞLER

İlaç etken maddesinin Küçükçekmece'deki bir işletme 15 gr şase formunda bir balın içinde dahi çıktığı kaydedilirken, efervesan tablet, padişah macunu, mesir macunu, bitkisel karışımlı macun, ballı bitki macun ve epimedyumlu bitkisel macun gibi ürünlerde de bu etken madde bulundu. Aromalı, kahve aromalı, vişne aromalı gazlı gazsız içecekler, ginsengli karışık vitaminli meyve aromalı, bitki karışımlı gazlı gazsız içeceklerin yanı sıra siyah çay, karışık bitki çayı, kahve, bitki karışımlı kahve ve karışık bitki tozlarında da ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu ürünlerin çoğunun İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki firmalarda üretildiği belirtildi.

UZMANLARDAN "UZAK DURUN" UYARISI

Uzmanlar, tüketicileri bu ürünleri tüketmeleri durumunda baş ağrısı gibi belirtilerle karşılaşırlarsa, ürünlerin yasaklı ilaç etken maddeleri içerebileceği konusunda uyararak, bu tür ürünlerden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • olkitolki:
    millet kaldirmis geliyor 37 0 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    herkes sahtekarlık peşinde ne yicez makarnamı yicez 2 0 Yanıtla
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