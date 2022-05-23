MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti - Son Dakika
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MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti

23.05.2022 22:53
MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti

ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 4'üncü evreye ulaşan Elif Su', doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap alınamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.


MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti
MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bilal Uludağ, Sarıçam, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti - Son Dakika


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