Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı - Son Dakika
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Sağlık

Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı

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Ordu'da geçirdiği mide tüpü ameliyatının ardından rahatsızlanan, 2 ameliyat daha olduktan sonra hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın operasyon sonrası videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A.'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

25.08.2024 11:49  Güncelleme: 12:46
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Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs'ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti.

Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran'da hayatını kaybetti. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor E.A. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı

AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Neslihan Yılmaz'ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Opr. Dr. E.A.'nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yılmaz'ın, ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı da görüldü. "Ankara'dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1'inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan videoda Doktor E.A.'nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında da bilgiler paylaştığı yer aldı. Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz'ın vefatı sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti.

Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selman Caba: belki beni linçlersiniz ama ben doktorun suçu olduğunu düşünmüyorum. Bazen hastaların bedenleri bir anda 2 3 amelyatı kaldıramayabiliyor. Birde bu mide amelyatı. Normalde böyle zayıflama amelyatları kişi kiloluyken yapılamaz. Yapılırsa çok riskli olur. 39 10 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: ALLAH RAHMET EYLESİN 22 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH 14 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu: Böyle ameliyatlar ucuz olsun diye orada burada her doktora yaptırılacak ameliyatlar değil. Maalesef halkımız yeterince araştırma yapmadan karar veriyor. 11 1 Yanıtla
  • Serkan Demircan: Allah rahmet eylesin çektiği sıkıntılar günahları varsa keffâret olsun 9 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Hayati bir tehlikeniz olmadığı sürece bu tarz zayıflama veya estetik ameliyatlar yapmayın bence. 2 0 Yanıtla

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