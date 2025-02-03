Milyonların tükettiği kafeinli enerji içeceği içen kadın sporcunun kalbi durdu

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20 yaşındaki sporcu Jazmin Garza, Ghost enerji içeceğinden üçte bir kutu içtikten sonra spor salonunda ağırlık çalışırken kalp krizi geçirdi. Erkek arkadaşı Isaac Ayala ile egzersiz yaparken baş dönmesi yaşayan Garza, yere yığılıp nöbet geçirmeye başladı.

Kalbi duran ve nefes almayı bırakan Jazmin'e, Isaac hemen CPR uyguladı. Gelen paramedikler kalbi yeniden çalıştırmak için şok tedavisi uyguladı. Iowa'da bulunan Teksaslı Jazmin, birden fazla kez kalp krizi geçirdi ve bir seferinde kalbi 5 dakika boyunca durdu.

Her kriz sırasında beyin ve organlarına oksijen gitmedi. Böbrekleri, akciğerleri ve kalbi ciddi hasar gören genç kadın yaşam desteğine bağlandı. Doktorlar ailesine "eski Jazmin'i geri getirmek için mucize gerektiğini" söyledi.

Jazmin normalde kafeinli içecekler tüketmediğini ve bu içeceği ilk kez denediğini belirtti. Doktorlar çok sayıda test yapmasına rağmen kalp krizinin nedenini bulamadı. Jazmin, bilinmeyen bir kalp rahatsızlığı ile enerji içeceğinin birleşiminin bu duruma yol açmış olabileceğini düşünüyor.

Ghost enerji içeceği, iki fincan kahvenin iki katından fazla kafein (200mg) içeriyor. İçeceğin bu olaya katkısı bilinmiyor ancak uzmanlar, enerji içeceklerinin kalp ritim bozukluğu, depresyon, kolon kanseri ve uykusuzluk gibi riskleri olduğunu belirtiyor.

İki haftalık tedavinin ardından tamamen iyileşen Jazmin, artık enerji içeceklerinden uzak duracağını söylüyor. Çift, yüksek tedavi masrafları ve işlerini kaybetmeleri nedeniyle maddi zorluk yaşıyor.