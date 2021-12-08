Minik Hamza Ali dünyadaki 3'üncü vaka olarak literatüre girecek (2) - Son Dakika

AİLE İKİNCİ KEZ MUCİZEYİ YAŞADI

İzmir'de hamileyken koronavirüse yakalanan ve zorlu bir süreç geçiren anne Semra Alatürk, ilk çocuğu Ertuğrul Furkan Alatürk'ün de yeni dünyaya gelen Hamza Ali gibi bir mucizeyi yaşadığını anlattı. Anne Alatürk, "Büyük oğlum Ertuğrul Furkan ikizdi. İkizi anne karnında öldü ve beni zehirledi. Ertuğrul Furkan, kalbinde mitral kapak darlığı ile doğdu. Bu hastalıktan kurtulan Ege Bölgesi'ndeki ilk bebekti. Şimdi Hamza Ali'de ikinci kez mucize yaşadık. Çok şükür iyiyiz. Büyük bir ders aldık. Yaralarım, iyileşir iyileşmez aşı yaptıracağım. Bu süreçte beni de bebeğimi de kurtaran Medicana İnternational İzmir Hastanesi'ne teşekkür ederim" dedi.

'NEFES ALAMIYORDUM' Aşı olmayarak çok büyük hata yaptığını belirten Semra Alatürk, şöyle devam etti: "Kovid-19 akciğerlerime indi ve erken doğum yapmak zorunda kaldım. Bebeğimin apandisti patladı ve ameliyat oldu. Çok iyi korunduğumuzu zannediyorduk. Büyük oğlumu kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdükten sonra evde ateşi yükseldi. Daha sonra testlerimiz pozitif çıktı. Hastalık benim akciğerlerime vurdu. Aşı yapılsaydı böyle olmazdı. Kesinlikle herkes aşısını yaptırsın. Nefes alamıyordum. Umudum vardı. Mücadele ettim. Kurtulmamız bir mucize. Doktorlar bile şaşırdı. Bebeğimiz dünya literatürüne girdi. Allah, onu bize bağışladı. Hamileler kesinlikle aşı yaptırsın."Baba Gökhan Alatürk ise, "Bebeğine zarar gelmemesi için eşim aşı olmadı. Dikkatli olduk ama yine de kendimizi koruyamadık. Hastalık bizi buldu. Çok pişmanız. Herkes dikkatli olsun. Elimizden gelen sadece dua etmekti. Kabus gibi bir dönemden geçtik. Herkes aşılarını vurulsun" dedi.'AMELİYAT SIRASINDA ANNE YOĞUN BAKIMDAYDI'Süreci anlatan Medicana İnternational İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver de "Bildiğimiz kadarıyla, sorunsuz bir gebelik geçiren anne 34'ncü haftada Kovid-19'a yakalanmış. Hamileliği süresince aşı olmaktan korktuğu için aşı yaptırmamış. Kovid-19 çok ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ihtiyacı doğdu. Hal böyle olunca erken doğum gerekti. Bebek dünyaya geldikten sonra genel durumunda bozukluk, kan şekerinde düşme, nefes alamama gibi problemler başladı. Yapılan tetkiklerde bir perforasyon olduğu anlaşıldı. Hemen acil ameliyata aldık. Bu süreçte anne yoğun bakımdaydı ondan sözlü izin aldık. Baba ise evde izoleydi ondan da telefonda izin aldık. Ameliyatta apendiksin patladığı ve bağırsakların sağlam olduğu görüldü" diye konuştu.'KOVİD -19'DAN BAŞKA NEDEN GÖRÜNMÜYOR'Apendiks patlamasının nedenine ilişkin ise Op. Dr. Ünver, şunları söyledi:

"Çocuğun genel klinik seyrine bakıldığında Kovid-19'dan başka bir sebep görünmüyor. Muhtemelen annenin geçirdiği şiddetli Kovid-19 nedeniyle bebekte de bir takım dolaşım bozuklukların olduğunu düşünüyoruz. Hamza bebek dünyada bilinen üçüncü vaka. Literatüre bakıldığında dünyada Hamza Ali gibi iki bebek daha var. İkisinde de ince bağırsak düzeyinde yırtılma oluşmuş Hamza Ali'nin ise apendikste yırtık vardı. Ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme yaşandı. Annenin testi negatife dönene kadar bebek bizim misafirimiz oldu. Şimdi herkes çok iyi. Bebek normal gelişim gösteriyor."