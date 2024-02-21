Modern Yaşamın Getirdiği Stres ve Kaygı Kronik Hastalıkları Artırıyor

Uzmanlar, modern yaşamın getirdiği stres, kaygı ve kronik hastalıkların artışını endişe verici bir şekilde gözlemliyor. Tıp ve psikoloji alanında önemli bir konuyu ele alan Kürşat Gürsoy, modern dünyada artan stres, kaygı ve kronik hastalıkların nedenlerine dikkat çekti. Yetersiz ve düzensiz beslenme, az uyku, hareketsiz yaşam tarzı ve zihinsel kaygıların sağlık üzerindeki etkilerini vurgulayan Gürsoy, bilim insanlarının bu konuda yaptığı yeni gelişmeleri de değerlendirdi.
Özellikle Mthfr geni analizine vurgu yapan Gürsoy, bu mutasyonun sık rastlanan bir durum olduğunu ve etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, Mthfr gen mutasyonunun varlığında dahi çözüm yolları bulunduğuna dikkat çekerek, bu konuda bilgi sahibi olunmadığında psikiyatri ilaçları gibi yanlış tedavilere başvurulabileceğine işaret etti.
Gürsoy, konuyla ilgili şöyle dedi: " Dünya'da bilim insanları birçok yeni gelişmeler ışığında psikoloji bilimine katkılar sunuyorlar. Mthfr geni analizi de bunlardan bir tanesi. Dr. Kelly Brogan, Kendine Ait Zihin adlı kitabında şöyle diyor: "Bu mutasyonlar düşündüğümüz kadar nadir değildir. Sekiz yılda hastalarımda bu gen için rutin testler yaptım, değişkenliği olmayan sadece beş hastam vardı.
Güzel haber şu ki: Mthfr Gen mutasyonunuz varsa bile bunu tolere etmenin yolu var, çözümü var. Ama bunu bilmediğiniz vakit doktor doktor gezersiniz, size psikiyatri ilaçları verilir. Bu hem bir kısır döngü olur hem de kendinden şüphe edersin, kanıksarsın yaşadıklarını. Oysa senin elinde değildir birçok şey. Kanında her an gerçekleşen tepkimeler sonucunda sende bazı şeyler eksik bazı şeyler de fazla salgılanıyordur normal birisine göre. Ama sen bunu bilmezsin. Bilmediğinde de başka başka branşlarda gezersin, dolaşırsın, boşa pedal çevirmek gibi olur."
Kürşat Gürsoy, Mthfr gen mutasyonunun çeşitli vitaminlerinin dönüşümünü etkilediğini ve bu durumun beslenme ve vitamin dengesinin önemini vurguladı.
Uzman hekim kontrolünde alınması gereken vitaminlerin yanı sıra magnezyum, B6, D3K2 ve omega3 gibi besinlerin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Gürsoy,
"Mthfr gen mutasyonun varsa bunun anlamı şudur: B12 vitaminini, Folat (B9) vitaminini metil hale dönüştürecek enzimler sende eksiktir. Böyle olunca ne kadar bunları içeren besinleri yersen ye sistem normal çalışmıyor. Bunların metil halini dışarıdan alarak metilasyon döngüsü denen döngüyü normal çalıştırmak lazım. Nedir onlar? Metilfolat ve metilkobalamin. Tabi uzman bir hekim kontrolünde. Çünkü fazlası da iyi değil… Dengede olması gerekiyor, burası mühim. Mthrf geni mutasyonlu olan kişilerde hayati önemi olan bir değer: Homosistein yüksek seyreder. Bu değer düşmeden, metilasyon döngüsü normal çalışmadan siz en maharetli terapistlerin yanında yatın kalkın iyileşemezsiniz! Hatta en meşhur psikiyatri doktorlarına gidin bunu çözmeden yine iyileşemezsiniz. Aynı zamanda yeni nesil magnezyumlar, B6, d3k2 ve omega3 de çok önemli bu süreçte. Bunlar da ihmal edilmemeli.
Genetik demek çözümü yok demek değil, birçok iyileşme hikâyesi var bu anlamda. Bunları keşfeden, öğrenen kişiler hayatlarında çok ciddi dönüşümler yaşıyorlar. Bu "bütüncül vizyon" çokça şifa oluyor. Bu vizyonun üç önemli sacayağı var: 1) Beslenme 2) Vitamin, Mineral ve Hormon Dengesi 3) Psikoloji (Terapi Yolculuğu)."
Belitti üç maddenin çok önemli olduğunu, birini ihmal edince dengenin bozulabileceğini ifade eden Gürsoy, "Bu bütüncül vizyon ile tecrübeli uzman doktorların rehberliğinde düşündüğünüzden çok daha fazla güzel sonuçları almak mümkün." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Modern Yaşamın Getirdiği Stres ve Kaygı Kronik Hastalıkları Artırıyor - Son Dakika
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