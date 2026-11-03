Muğla Ortaca'da otellere sezon sonu gıda denetimi yapıldı, eksiklikler bildirildi - Son Dakika
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Muğla Ortaca'da otellere sezon sonu gıda denetimi yapıldı, eksiklikler bildirildi

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Muğla Ortaca\'da otellere sezon sonu gıda denetimi yapıldı, eksiklikler bildirildi
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'ndeki büyük otellerde sezon sonu gıda denetimi yaptı. Denetimlerde depolama şartları, hijyen ve mutfaklar incelenirken tespit edilen eksikliklerin gelecek turizm sezonuna kadar giderilmesi istendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Sarıgerme Mahallesi'nde faaliyet gösteren büyük ölçekli otellere yönelik sezon sonu gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, otellerin gıda depolama şartları, hijyen uygulamaları ve mutfak bölümleri kontrol edildi. Denetimlerde soğuk hava ve kuru gıda depolarının muhafaza şartları, sıcaklık takip kayıtları, mutfaklara ait iş akış şemaları, ayırıcı tezgahlar ve kritik kontrol noktaları incelendi. Ayrıca mutfak çalışanlarına gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ve uygun muhafaza şartları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kontroller sırasında otellerin fiziki altyapısında tespit edilen eksiklik ve yıpranmalar işletme yetkililerine bildirilerek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının bir sonraki turizm sezonuna kadar tamamlanması istendi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla resmi kontrol ve denetim çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
SarıgermeGüncelTurizmSağlıkOrtacaTarımMuğlaSon Dakika

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