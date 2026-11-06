Muş'ta diyaliz hastaları organ bağışı çağrısı yaptı, 33 binin üzerinde kişi bekliyor - Son Dakika
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Muş'ta diyaliz hastaları organ bağışı çağrısı yaptı, 33 binin üzerinde kişi bekliyor

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Muş\'ta diyaliz hastaları organ bağışı çağrısı yaptı, 33 binin üzerinde kişi bekliyor
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Muş\'ta diyaliz hastaları organ bağışı çağrısı yaptı, 33 binin üzerinde kişi bekliyor
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Muş Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalar, Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışının önemine dikkat çekti. Hastanede diyaliz ünitesini ziyaret eden koordinatör, 33 binin üzerinde insanın organ beklediğini belirterek herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Ebru Karaağaç Çelik, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen Çelik, organ bağışının önemi ve hastanede bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen ziyarette organ ve doku bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı önem vurgulanırken, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Organ bağışının hayat kurtaran yönüne dikkat Çelik, vatandaşların organ bağışı konusunda bilinçlenmesi için çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "3-9 Kasım tarihleri Organ Bağışı Haftası olarak anılmaktadır. Organ bağışı, kişinin kendi iradesiyle organlarını başkalarının tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamasıdır. Bugün ülkemizde 33 binin üzerinde insan organ beklemektedir. Herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Diyaliz tedavisi gören hastalardan Nasır Erat, organ bağışının önemine vurgu yaparak, daha fazla kişinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Erat, "4 yıldır diyaliz tedavisi görüyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Organ bağışının artmasını istiyoruz. Çünkü organ nakli bekleyen, bu konuda mağduriyet yaşayan binlerce insan var. İnsanlara yardımcı olmak, onların yeniden sağlığına kavuşmasına vesile olmak çok güzel bir şey. Organ bağışına gerçekten ihtiyaç var. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diyaliz tedavisi gören Kazım Eriz ise organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. Eriz, "Bizi evimizden alıp diyaliz merkezine getiriyorlar, tedavimizin ardından tekrar evimize bırakıyorlar. Haftanın 3 günü, 4'er saat diyalize giriyoruz. Bu süreç bazen oldukça zor geçiyor. Tedavi sırasında tansiyonumuz düşüyor, mide bulantısı yaşıyoruz. İnsanlar hastalanmadan hastalığın ne kadar zor olduğunu anlayamıyor. Ben de hastalanmadan önce bunun nasıl bir süreç olduğunu bilmiyordum. Diyalize girdiğimizde hastalığın ne kadar zor olduğunu anladım. Günde 4 saat makineye bağlı yaşıyorum. Tedaviden sonra ancak kendime geliyorum, ertesi gün yeniden makineye bağlanıyorum. Bu durum bizim için gerçekten çok zor. Bu nedenle herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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