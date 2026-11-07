Muş'ta yaklaşık 30 dakika kalp masajıyla kurtarılan kadına kalp pili takıldı - Son Dakika
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Muş'ta yaklaşık 30 dakika kalp masajıyla kurtarılan kadına kalp pili takıldı

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Muş\'ta yaklaşık 30 dakika kalp masajıyla kurtarılan kadına kalp pili takıldı
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Muş\'ta yaklaşık 30 dakika kalp masajıyla kurtarılan kadına kalp pili takıldı
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Muş'ta evinde kalp ritim bozukluğu yaşayan 49 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesi'nde kalbi durduktan sonra yaklaşık 30 dakika kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kadına, ritim bozukluğunun tekrarlamasını önlemek için kalp pili takıldı; tedavisi serviste sürüyor.

Muş'ta evinde ciddi kalp ritim bozukluğu yaşayan 49 yaşındaki Sultan Demirören, kaldırıldığı hastanede kalbinin durması üzerine doktorların müdahalesiyle hayata döndürülerek kalp pili takıldı.

Muş'ta yaşayan 49 yaşındaki Sultan Demirören, kaldırıldığı hastanede kalbinin durması üzerine doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Demirören, evinde aniden rahatsızlanarak hayati tehlike oluşturan kalp ritim bozukluğu yaşadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan değerlendirmede ventriküler taşikardi adı verilen ciddi ritim bozukluğu yaşadığı belirlenen Demirören'in kalbi, tedavi sırasında durdu. Doktorların yoğun müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen hastaya, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Işık tarafından yapılan anjiyoda kalp damarlarında ciddi tıkanıklık olmadığı görüldü. Hayati risk oluşturan ritim bozukluğunun tekrarlamasını önlemek amacıyla hastaya özel kalp pili takıldı.

İşlemlerinin ardından yoğun bakıma alınan Demirören'in sağlık durumunun, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Duygu Karaköse Çalışkan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Işık ve sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edildi. Yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Demirören'in tedavisi burada devam ederken sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor.

Yoğun bakıma alınan Demirören'in sağlık durumunu takip eden Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Duygu Karaköse Çalışkan, "Hastamız 49 yaşında. Malign aritim bozukluğu dediğimiz ciddi bir kalp ritim problemiyle acil servise başvurmuştu. Takibinde yaklaşık 30 dakika kadar kalp masajı uygulandı ve hastamız anjiyo işlemine alındıktan sonra yoğun bakımımızda entübe bir şekilde yaklaşık 25 gün takip edildi. Takip süresince hastamızda akciğer enfeksiyonu gelişti ve Steradin dediğimiz kalp damar sistemini destekleyici tedavilere ihtiyaç duyuldu. Hastamızın takip sonunda solunum cihazından ayırdık. Nörolojik tanılar tamamen gerilediğini, tamamen uyanık olduğunu gözlemledik. Hastamızın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyuz. Hastamızın takibi süresince yapılan kalp masajına bağlı olarak aspirasyon pnömonisi dediğimiz zatürre gelişti. Buna bağlı olarak çeşitli antibiyotik tedavileri kullandık. Kalp damar sistemini destekleyici inotropik ajanlar kullandık. Takibimizin devamı sürecinde de hastamızda uyanıklık belirtileri başladı. Buna istinaden solunum cihazının ayarlarını kademeli olarak azaltarak en sonunda hastamızı ekstübe ettik ve spontan solunumda takip etmeye başladık" dedi.

Ölümcül ritim bozukluğunun tespit edilmesi üzerine hastaya yeniden benzer bir durum yaşanması halinde müdahale edebilecek kalp pili takıldığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Işık, "Hastamız 49 yaşında kadın. Hastamız evde rahatsızlanması üzerine ambulans çağırıyor. Ambulans ekipleri gerekli ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra hastamızı doğrudan acil servise getiriyorlar. Hastamızın acil serviste kalbinin durması üzerine burada erken müdahale yapılarak kalp masajı uygulanıyor. Ardından entübasyonu gerçekleştirilerek yoğun bakım şartlarında takibe alınıyor. Ani bir kalp krizi riskine karşı hastamıza önce anjiyo yaptık. Kalp damarlarının açık olduğunu gördük. Hastamızın kalbinin durma sebebinin, sonraki takiplerimizde malign aritmi dediğimiz ölümcül ritim bozukluğuna neden olan bir durumdan kaynaklandığını belirledik. Hastamızı taburcu etmeden önce sekonder koruma amacıyla, bir daha böyle bir durumla karşılaştığında anında müdahale edebilecek kalp pilini yerleştirdik. Tedavisini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapan başta Muş İl Sağlık Müdürümüz Dr. Erol Emre Ömür Bey'e ve Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Batuhan Dereli'ye teşekkür ederim. Hastanın kalp pili implantasyonu için gerekli teminatı, olması gerekenden daha kısa sürede gerçekleştirdiler. Gerekli ekipmanı sağladılar. Emeği geçen bütün sağlık çalışanı arkadaşlarıma da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeniden hayata döndürülen 49 yaşındaki Sultan Demirören, "Kalbim acil serviste durmuştu. Doktorlar tarafından müdahale edildi ve duran kalbim yeniden çalıştırıldı. Daha sonrasında yoğun bakıma alındım. Uzun süre yoğun bakımda kaldım. Sağ olsun doktorlarımız benimle çok iyi ilgilendiler. Özellikle Ömer Hocama çok teşekkür ederim. Ameliyatımı çok güzel yaptı ve sağlığıma kavuştum. Çok şükür şu an iyiyim. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Muş Devlet HastanesiGüncelSağlıkMuşSon Dakika

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