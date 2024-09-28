Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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Sağlık

Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı

Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı

Rusya'da bir hastanenin acil servisine başvuran erkek hastanın makatında doktorlar 0.5 litrelik cam kavanoz tespit etti. Hasta acilen ameliyata alınırken, cam kavanoz doktorların uzun çabası sonucu parçalanmadan çıkarıldı.

28.09.2024 21:02
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Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nijni Novgorod kentinde ismi açıklanmayan bir erkek hasta, şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye geldi. Acil serviste çekilen röntgende doktorlar hastanın rektumunda 0.5 litrelik cam kavanoz buldu.

Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı

CAM KAVANOZ, AMELİYATLA ÇIKARILDI

Doktorlar hastayı acilen ameliyata alındı. Camın parçalanmaması için yoğun çaba sarf eden doktorlar, kavanozu güçlükle çıkardı. Kavanozun sivri parçalarının hastaya saplanmasının iç organlarını parçalayıp ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Acil Servis, Sağlık, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mehmet Yılmaz:
    alacaklı birileri yapmıştır kesin 52 3 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    İmkansız değil.iki ihtimal var ya kendi soktu ya da biri soktu. 44 3 Yanıtla
    İshak Klein:
    Şaka yapıyorsun.. Lütfen şaka yaptığını söyle:D 6 0
    Şeyhmus Benek:
    yazmam.gerek kalmadı ???? 1 0
  • Kenan Baybars:
    alışı kuvvetli demek ki 39 2 Yanıtla
  • SELÇUK KIRAY:
    ESTAUNZUBiLLAH 26 11 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Üstüne oturmuş demekki 24 1 Yanıtla
  • Ümit Onur:
    Hemen günahını almayın ayağı kayıp üzerine oturmuştur:)) 22 1 Yanıtla
  • Oooo:
    İşeyemeyince fantazi bitmiş o kadar 17 1 Yanıtla
  • Maraz Işık:
    aklıma çok kötü şeyler geliyor ?? 13 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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