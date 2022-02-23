Nevşehir'de kalp kapakçığı değiştirilen kadın sağlığına kavuştu - Son Dakika

Nevşehir'de çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 61 yaşındaki Ümmühan Afşar'ın başarılı bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi.

Başta nefes darlığı ve halsizlik olmak üzere çeşitli şikayetleri bulunan Afşar, Nevşehir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisine başvurdu.

Buradaki test ve tahlillerinin ardından Afşar, kalp damar cerrahi uzmanları Opr. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan, Opr. Dr. Fırat Durna ve Opr. Dr. Barış Mardin tarafından ameliyat edildi.

Afşar, yaklaşık 5 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Erkan, son yıllarda hastanelerdeki gelişimlerin ardından geçmişte sadece büyük şehirlerde yapılabilen ameliyatların kolaylıkla uygulanabildiğini belirtti.

Kendilerine başvuran hastayı sevk etmeye gerek duymadıklarını kaydeden Erkan, "Nefes darlığı şikayeti ile gelen hastamızda ciddi kalp yetmezliği semptomları vardı. Yaptığımız değerlendirme sonucunda iki kalp kapakçığında da ciddi kaçak olduğunu tespit ettik. Kalp damarlarından birinde de tıkanıklık mevcuttu. Bir kapağı değiştirdik, diğer kapağı tamir ettik ve bir damara da bypass yaptık. Hastamız şu an taburcu durumuna geldi, genel sağlığı iyi." dedi.

Hastanın ameliyat sonrası kontrollerini yapan Opr. Dr. Barış Mardin ise benzer vakaların rastlandığı hastaların, devlet hastanesinde kent dışına gitmesine gerek kalmadan sağlığına kavuşabileceğini dile getirdi.

Ümmühan Afşar da doktorlara teşekkür ederek, kendisini öncekinden çok daha dinç hissettiğini ifade etti.

Hastane yetkilileri ve doktorların gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini aktaran Afşar, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu fırsatları bize veriyor. Sağlıklı şekilde eve dönüyoruz." diye konuştu.