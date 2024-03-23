Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, obezitenin artmasının sebeplerini açıkladı - Son Dakika
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Sağlık

Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, obezitenin artmasının sebeplerini açıkladı

Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, obezitenin artmasının sebeplerini açıkladı

Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, beslenme şekli ve hareketsiz yaşamın obezitenin artmasında en etkili sebepler olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra çevresel faktörler, genetik faktörler, sosyolojik durumlar ve sosyoekonomik seviyelerin de obeziteye etkisi olduğunu söyledi. Şahan, obezitenin oluşmasında birçok faktörün etkili olduğunu ve bireylerin farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.

23.03.2024 09:25  Güncelleme: 09:30
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Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Obezitenin son yıllarda neden arttığını anlattı.

OBEZİTENİN ARTMASINDA EN ETKİLİ SEBEPLER NE?

Obezite günümüzde neden arttı? sorusuna cevap veren Cihan Şahan, "Bunun sebebi asıl olarak beslenme şekli ve hayta tarzıyla ilgili. Daha çok hazır gıdaların hayatımıza girmesi, iş yaşamından dolayı hareketsiz bir yaşam en etkili sebepler arasında. Bunların dışında çevresel faktörler, genetik faktörler, sosyolojik bazı durumlar, sosyoekonomik seviyeler… Bunların hepsi etken olabiliyor. Obezitenin oluşmasında birçok faktör var. Bireylerin bununla ilgili farkındalığının artırılması lazım." dedi.

Obezite Cerrahisi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, obezitenin artmasının sebeplerini açıkladı - Son Dakika

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