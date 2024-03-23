Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan, obezitenin artmasının sebeplerini açıkladı

Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Obezitenin son yıllarda neden arttığını anlattı.
Obezite günümüzde neden arttı? sorusuna cevap veren Cihan Şahan, "Bunun sebebi asıl olarak beslenme şekli ve hayta tarzıyla ilgili. Daha çok hazır gıdaların hayatımıza girmesi, iş yaşamından dolayı hareketsiz bir yaşam en etkili sebepler arasında. Bunların dışında çevresel faktörler, genetik faktörler, sosyolojik bazı durumlar, sosyoekonomik seviyeler… Bunların hepsi etken olabiliyor. Obezitenin oluşmasında birçok faktör var. Bireylerin bununla ilgili farkındalığının artırılması lazım." dedi.
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Fizyoterapist Zafer Aksungur, Melis Yaşar'ın konuğu olarak yaptığı açıklamada, her bel fıtığı hastasının ameliyat edilmemesi gerektiğini vurguladı. Aksungur, yapılan bir çalışmada sokaktan geçen 100 kişinin %90'ında fıtık çıktığını ancak hiçbir ağrıları olmadığını belirtti. Bu durumdan hareketle fıtığın her zaman ağrı yapmadığının anlaşılabileceğini söyledi.
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