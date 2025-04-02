Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart

Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Doktor Oğuzhan Akgül, botoks uygulamalarının medikal estetikteki önemini vurguladı. Akgül, doğru yapılmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

02.04.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estetik dünyasının vazgeçilmez uygulamalarından biri olan botoks, özellikle son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Ancak, bu uygulamanın doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. Doktor Oğuzhan Akgül, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'na botoksun faydalarını ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

"BOTOKS, MEDİKAL ESTETİKTE ALTIN STANDART"

Doktor Oğuzhan Akgül, botoksun medikal estetik dünyasında çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Akgül, botoksun yıllardır güvenle uygulanan ve estetik alanda "altın standart" olarak kabul edilen bir işlem olduğunu belirtti.

"DOĞRU YAPILMAZSA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI OLUŞABİLİR"

Botoks uygulamalarının uzman kişiler tarafından yapılmasının önemini vurgulayan Akgül, yanlış ellerde uygulamanın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Akgül, bu nedenle her zaman deneyimli hekimlerle çalışılması gerektiğini söyledi.

"ERKEKLERİN BOTOKSA İLGİSİ ARTTI"

Son dönemde erkeklerin de estetik işlemlerine olan ilgisinin arttığını belirten Akgül, botoks ve dolgu uygulamalarına yönelik erkeklerin de talebinin yükseldiğini açıkladı. Akgül, bu değişimin estetik dünyasında önemli bir trend olduğunu ifade etti.

Gökay Kalaycıoğlu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı

16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 17:33:47. #7.12#
SON DAKİKA: Oğuzhan Akgül: Botoks, medikal estetikte altın standart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement