Çankaya'da okullara temizlik malzemesi, öğrencilere hijyen seti - Son Dakika
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Çankaya'da okullara temizlik malzemesi, öğrencilere hijyen seti

27.08.2021 18:04

- Çankaya'da okullara temizlik malzemesi, öğrencilere hijyen seti Çankaya Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde okullara hijyen desteği başlattı.

- Çankaya'da okullara temizlik malzemesi, öğrencilere hijyen seti

ANKARA - Çankaya Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde okullara hijyen desteği başlattı. Belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm okullara sıvı sabun ve temizlik malzemesi ile 10 bin öğrenciye hijyen seti dağıtımına başladı.

Çankaya Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde okullara hijyen desteği başlattı. Belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm okullara sıvı sabun ve temizlik malzemesi ile 10 bin öğrenciye hijyen seti dağıtımına başladı. Çankaya'da eğitimin hijyenik şartlarda sürdürülmesi için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ekiplerimiz kısa süre içerisinde talepte bulunan tüm okullara 40 litre sıvı sabun ve temizlik malzemelerini ulaştıracak. Yüz yüze eğitimin hazırlıklarının başladığı, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okullarına dönüş hazırlığı yaptığı bu dönemde biz de desteklerimizi sunuyoruz. Okulların açıldığı hafta içinde maske, mendil, el dezenfektanı ve kolonyanın yer aldığı hijyen setimizi özellikle, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bölgelerde ve köy okullarında dağıtacağız" diye konuştu.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

İlçedeki okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılına sorunsuz başlaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Taşdelen, "Çocuklarımızın sağlığı ve eğitimi bizim için her şeyden önemlidir. Maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle çalışıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Aşılandıkça aşılacak"

Öte yandan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sosyal medya ve açık hava iletişim mecralarında başlattığı aşı bilinçlendirme kampanyasına ilgi artarak devam ediyor. Taşdelen, Çankaya Belediyesinin tüm bilboard, raket ve kulebordlarında kullandığı "Aşılandıkça aşılaçak" başlıklı kampanya ile tüm Ankaralıları COVID-19 salgınına karşı aşı olmaya çağırdı. Okulların açılışı öncesinde aşılanma sayılarının artması gerektiğini vurgulayan Taşdelen, "Virüsü yenmek için aşılarımızı yaptırmalıyız. Varyantları ile birlikte salgın yeniden hız kazanmadan tüm önlemlerimizi almalıyız. Artık salgınla değil, sağlıkla yaşayalım. Koronavirüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle aşı konusunda daha fazla bilinçlenmeliyiz. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin en kısa yolu aşılanma ve alacağımız tedbirlerdir" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Çankaya'da okullara temizlik malzemesi, öğrencilere hijyen seti - Son Dakika


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