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Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında - Son Dakika

Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında

06.01.2022 16:43
Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, ilk gözlemlerine göre, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan vakalarda hastalığın daha hafif geçirildiğini ancak yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişilerin hala risk altında olduğunu bildirdi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, ilk gözlemlerine göre, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan vakalarda hastalığın daha hafif geçirildiğini ancak yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişilerin hala risk altında olduğunu bildirdi.

Karabay, yaptığı yazılı açıklamada, Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına, hasta sayısını daha da artıracağına dikkati çekti. Bu varyantın daha bulaşıcı olduğunun düşünüldüğünü aktaran Karabay, "Aşıya rağmen hastalık yapabilir ama mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya halen devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Varyantların ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalı"

Omicron'un kısa zaman sonra baskın varyant olmasının beklendiğine işaret eden Karabay, şu uyarılarda bulundu:

"Fakat dediğimiz gibi daha fazla ölüme yol açması beklenmiyor çünkü elde edilen tecrübelere göre daha fazla hastaneye veya yoğun bakıma yatma ihtiyacı bulunmuyor. Temizlik önlemleri etkili oluyor. Sosyal mesafe, el yıkama, maske takma, aşı ve hatırlatma dozunu yaptırma gibi olağan tedbirlerin mutlaka sürdürülmesi gerekir. Daha az ölüme neden oluyorsa da dünya çapında hakim olan Delta varyantı da dahil olmak üzere Kovid-19'un tüm varyantlarının ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır."

" TURKOVAC'ın üretilmesi oldukça değerli"

Karabay, hastalanan kişilerin kendi başlarına hangi varyantı kaptıklarını anlayamayacaklarını vurgulayarak, "Özel testler yapılmadan hangi varyant olduğunu anlamak mümkün değil. İlk gözlemlerimize göre, Omicron vakaları hastalığı daha hafif geçiriyor ama yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişiler hala risk altındalar." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, "Ülkemizde böyle bir aşının üretilmiş olması oldukça değerlidir. TURKOVAC inaktif aşısı, aşı için önemli olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde üretilmiş olup şu ana kadar gönüllülerde ciddi yan etki bildirilmemiştir. Bu aşı sayesinde aşıya bağlı ithalatımız azalacağı gibi aşıyı farklı ülkelere sevk edebilecek hale gelmemiz gurur vericidir." açıklamasında bulundu.

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Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Oğuz Karabay, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında - Son Dakika
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