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Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu - Son Dakika

Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu

31.01.2022 19:14

Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk etapta planlanan tedavisi tamamladı 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37.

Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk etapta planlanan tedavisi tamamladı

4 yaşındaki Asiye Ateş, 37. günde taburcu edildi

Gazetecilere el sallayan Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü

Baba Hüseyin Ateş: "Kızımın sağlık durumu iyi 1.5 ay sonra geri geleceğiz"

ANTALYA - Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37. günde taburcu edildi. Gazetecilere el sallayan Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Baba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra geri geleceklerini söyledi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten 25 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık'ta normal servise alındı. 14 Ocak'ta Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonlarda yapılmıştı. Küçük Asiye'nin 26 Ocak'ta işitme kaybına yönelik kulağına da operasyon yapılmıştı.

"Taburcu oldu"

Annesinin kucağında hafif ticari araca binen Asiye Ateş'in yüzünde maske ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Baba Hüseyin Ateş, "Çok iyiyiz Allah'a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şuan da Allah'la şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz" dedi.

Yakınlarının aracıyla küçük Asiye ailesiyle havalimanına hareket etti.

Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu
Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu
Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Antalya, Pitbull, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pitbull saldırısında yaralanan küçük Asiye taburcu oldu - Son Dakika


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