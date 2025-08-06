Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, sporcularda ve aktif yaşam süren bireylerde sık karşılaşılan diz yaralanmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Ön çapraz bağ yırtıklarının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Öçgüder, teşhis ve tedavi süreciyle ilgili uyarılarda bulundu. Halı saha maçlarında yaşanan ani dönüşlerin, bu tip yaralanmaların en yaygın sebeplerinden biri olduğunun da altını çizdi.
Prof. Dr. Ali Öçgüder, diz sağlığı açısından kritik role sahip olan ön çapraz bağın, hareket kabiliyeti için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Spor sırasında özellikle ani hareketlerde bu bağın hasar görebileceğini vurguladı.
Ülkemizde en sık görülen spor yaralanmaları arasında halı saha maçlarında yaşanan travmaların başta geldiğini söyleyen Öçgüder, "Ülkemizde en sık halı saha yaralanmaları görülüyor" dedi.
Bu tip yaralanmalarda kesin tanının klinik muayene sonrası MR ve röntgen ile konulabildiğini belirten Öçgüder, zamanında müdahale edilmemesi durumunda sakatlığın ilerleyebileceğini ifade etti.
Ön çapraz bağ yırtıklarının ihmal edilmesi durumunda dizde erken dönemde kireçlenme gelişebileceğini belirten Öçgüder, "Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse çok daha büyük sakatlanmalara neden olabilir" uyarısında bulundu.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?