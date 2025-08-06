Prof. Dr. Ali Öçgüder: Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlık bırakabilir

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, sporcularda ve aktif yaşam süren bireylerde sık karşılaşılan diz yaralanmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Ön çapraz bağ yırtıklarının ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Öçgüder, teşhis ve tedavi süreciyle ilgili uyarılarda bulundu. Halı saha maçlarında yaşanan ani dönüşlerin, bu tip yaralanmaların en yaygın sebeplerinden biri olduğunun da altını çizdi.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ, DİZİN EN ÖNEMLİ BAĞLARINDAN BİRİ"

Prof. Dr. Ali Öçgüder, diz sağlığı açısından kritik role sahip olan ön çapraz bağın, hareket kabiliyeti için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Spor sırasında özellikle ani hareketlerde bu bağın hasar görebileceğini vurguladı.

"EN SIK HALI SAHA YARALANMALARINA RASTLIYORUZ"

Ülkemizde en sık görülen spor yaralanmaları arasında halı saha maçlarında yaşanan travmaların başta geldiğini söyleyen Öçgüder, "Ülkemizde en sık halı saha yaralanmaları görülüyor" dedi.

"TANIDA MR VE RÖNTGEN OLMAZSA OLMAZ"

Bu tip yaralanmalarda kesin tanının klinik muayene sonrası MR ve röntgen ile konulabildiğini belirten Öçgüder, zamanında müdahale edilmemesi durumunda sakatlığın ilerleyebileceğini ifade etti.

"TEDAVİ EDİLMEZSE KİREÇLENMEYE NEDEN OLABİLİR"

Ön çapraz bağ yırtıklarının ihmal edilmesi durumunda dizde erken dönemde kireçlenme gelişebileceğini belirten Öçgüder, "Ön çapraz bağ yırtığı tedavi edilmezse çok daha büyük sakatlanmalara neden olabilir" uyarısında bulundu.