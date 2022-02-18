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Prof. Dr. Ateş Kara: "TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar" - Son Dakika

Prof. Dr. Ateş Kara: "TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar"

18.02.2022 12:49

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr.

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel'in konuşması ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde ergenlerde TURKOVAC aşılama çalışması başlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. (2)

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar

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Ankara Şehir Hastanesi, Ateş Kara, TURKOVAC, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Ateş Kara: 'TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Ateş Kara: "TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar" - Son Dakika
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