Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklaması
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel'in konuşması ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde ergenlerde TURKOVAC aşılama çalışması başlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Ateş Kara: 'TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar' - Son Dakika