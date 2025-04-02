Prof. Dr. Aysun Bay: Aşırı şeker tüketimi kansere yol açabilir

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay, Haberler.com'da Gazeteci Neşe Berber'in konuğu olarak kanser tedavi yöntemleri ve beslenmenin hastalık üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kanserden ölüm oranlarının kalp krizinden sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyen Bay, endemik bitkilerin tedavide kullanılabileceğini ancak bilinçsiz takviye kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"KANSERDEN ÖLÜM ORANLARI, KALP KRİZİNDEN SONRA 2. SIRADA"

Prof. Dr. Aysun Bay, kanserin günümüzde en yaygın ve ölümcül hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Geçmişte çözümsüz bir hastalık olarak görülen kanserin, gelişen tedavi yöntemleri sayesinde kontrol altına alınabildiğini ifade eden Bay, ölüm oranlarının kalp krizinden sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

"HER BÖLGE, KENDİSİNE ÖZEL ENDEMİK BİTKİLERİ KANSER TEDAVİSİNDE KULLANABİLİR"

Kanser tedavisinde bitkisel yöntemlerin de önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Bay, her bölgenin kendine özel endemik bitkilerinin tedavide kullanılabileceğini belirtti. Ancak bilinçsiz kullanımın zararlı olabileceğini söyleyen Bay, doğru beslenme ve tıbbi tedavinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ KANSERE YOL AÇABİLİR"

Beslenmenin kanser üzerindeki etkisine dikkat çeken Bay, özellikle aşırı şeker tüketiminin kansere yol açabileceğini ifade etti. Kanser hastalarının şekerden kaçınması gerektiğini belirten Bay, gereksiz takviyelerden de uzak durulması gerektiğini dile getirerek, vücutta eksikliği belirlenmemiş bir takviyenin gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini söyledi.