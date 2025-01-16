Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Çocuklarda artan solunum yolu hastalıklarına ve HMPV virüsünün etkilerine değinen Prof. Dr. Kepenekli, önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Eda Kepenekli, çocukların solunum yolu hastalıklarından daha fazla etkilendiğini belirterek, "Çocukların hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. Influenza'yı önceki yıllara göre daha sık görüyoruz. Ancak solunum yolları hastalıkları, maalesef önlenebilir hastalıklar değil" dedi.
HMPV virüsünün çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinden bahseden Kepenekli, "HMPV virüsü, çocuklarda astım krizlerini tetikliyor ve cansız yüzeylerde de canlı kalabiliyor. Bu nedenle hijyenin önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Kepenekli, influenza virüsünün yayılımındaki artışa da dikkat çekerek, "Influenza, kendi kendini mutasyona uğratan bir virüs. Bu da virüsle mücadeleyi zorlaştırıyor" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor - Son Dakika
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