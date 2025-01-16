Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, Haberler.com'da moderatör Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Prof. Dr. Kepenekli, HMPV virüsü, influenza salgını ve çocuk sağlığı üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

16.01.2025 16:21
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Çocuklarda artan solunum yolu hastalıklarına ve HMPV virüsünün etkilerine değinen Prof. Dr. Kepenekli, önemli uyarılarda bulundu.

"SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI ÖNLENEBİLİR DEĞİL"

Prof. Dr. Eda Kepenekli, çocukların solunum yolu hastalıklarından daha fazla etkilendiğini belirterek, "Çocukların hastaneye yatış oranlarında belirgin bir artış var. Influenza'yı önceki yıllara göre daha sık görüyoruz. Ancak solunum yolları hastalıkları, maalesef önlenebilir hastalıklar değil" dedi.

Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor

"HMPV VİRÜSÜ ASTIM KRİZLERİNİ TETİKLİYOR"

HMPV virüsünün çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinden bahseden Kepenekli, "HMPV virüsü, çocuklarda astım krizlerini tetikliyor ve cansız yüzeylerde de canlı kalabiliyor. Bu nedenle hijyenin önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

"INFLUENZA MUTASYONA UĞRAYABİLİYOR"

Prof. Dr. Kepenekli, influenza virüsünün yayılımındaki artışa da dikkat çekerek, "Influenza, kendi kendini mutasyona uğratan bir virüs. Bu da virüsle mücadeleyi zorlaştırıyor" dedi.

Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor

Karadağ, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Astım, Astım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Eda Kepenekli: HMPV virüsü çocuklarda astım krizlerini tetikliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Rabbim çoçuklarımızın yardımcısı olsun tüm hastalıklardan ve kötülüklerden onları korusun. 9 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çelik gevsegi 1 3 Yanıtla
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