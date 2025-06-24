Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam: Tıp bir meslek değil, yaşam biçimi - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam: Tıp bir meslek değil, yaşam biçimi

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam: Tıp bir meslek değil, yaşam biçimi
24.06.2025 18:10
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu Bilimin Geleceği programına konuk oldu. Sağlam, tıp eğitiminden öğrenme metodolojisine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Tıp bir yaşam biçimi, hayat şeklidir" diyerek mesleğin özveri boyutunu vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu Bilimin Geleceği programının konuğu oldu. Sağlam, tıp mesleğinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, üniversitenin eğitim vizyonu, öğrenme modeli ve sahaya hazırlık süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlam'ın özellikle tıp okumayı düşünen gençlere yönelik verdiği mesajlar, programın en dikkat çeken anları arasındaydı.

"TIP BİR MESLEK DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİ"

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, tıp mesleğine yönelimin sadece kariyer planlamasıyla açıklanamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Tıp bir meslek değil, bir yaşam biçimi, hayat şeklidir. İnsanlara yardım etmek size mutluluk veriyorsa tıp okumak sizin için doğru bir seçimdir." Ayrıca, her öğrencinin doğrudan hastaya temas etmek istemeyebileceğini ancak bilimsel tedaviye katkı sunmak isteyenlerin de bu alana yönlenebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam: Tıp bir meslek değil, yaşam biçimi

"BİZ ÖĞRENCİYE BİR ŞEYİN NASIL ÖĞRENİLECEĞİNİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sağlam, Biruni Üniversitesi'nin eğitim felsefesine de dikkat çekti: "Biz öğrenciye bir şeyi öğretmekten ziyade, nasıl öğrenileceğini öğretmeye çalışıyoruz." Üniversitenin kendine has öğrenme yöntemleri bulunduğunu belirten Sağlam, Tıp Fakültesi'nde ilk 15 bin içinde yer alan başarılı öğrencilerin eğitim gördüğünü vurguladı.

"TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİNDE HASTANE OLMAZSA OLMAZ"

Tıp eğitiminin uygulama boyutunun altını çizen Sağlam, hastane deneyiminin kaçınılmaz olduğunu belirtti: "Tıp fakültesi eğitiminde hastane olmazsa olmazdır. Öğrencilerimiz sahaya çıktığında 'ben ne yapacağım' demiyor." Sistematik ve sahaya entegre edilen bir eğitim modeliyle öğrencilerin mezuniyet sonrasına hazırlandığını ifade etti.

Karadağ, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam: Tıp bir meslek değil, yaşam biçimi - Son Dakika

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