Prof.Dr. Güralp Onur Ceyhan, Haberler.com YouTube kanalında safra kesesi taşlarının neden oluştuğunu ve belirtilerini anlattı.
Safra kesesi taşları neden oluştuğunu anlatan Ceyhan, "Bazı hastaların kolesterol değerleri yüksek olduğu zaman onlar daha çok yatkın oluyorlar bazı hastalarda çok ciddi bir genetik dispozisyon oluyor, genellikle kadınlarda oluyor. Bunu daha çok tetikleyen şeyler orta yaşlarda kadınlarda özellikle kilolu hanımlarda biz bunu çok fazla görüyoruz." dedi.
"Safra kesenizde probleminiz var. Taşlarınız size problem yaratıyor. Siz belirli ürünleri artık yiyemiyorsunuz. Yağlı yemek, yumurta, çikolata bazen kahve bile yeterli oluyor. Bunları yiyemiyorsunuz artık. Bunları yedikten sonra onu daha çok tetikliyor. Sizin yaşam kaliteniz düşmüş oluyor." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Safra Kesesi Taşları Neden Oluşur? Belirtileri Nelerdir? - Son Dakika
Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu olarak sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajlarından birinin alerjik reaksiyon riski olduğunu belirtti. Muratoğlu, kişinin kendi dokusundan alınmayan kök hücrelerin başka birinin derisinden oluşturulduğunda alerjik olabileceğini ve bu durumun en büyük dezavantaj olduğunu ifade etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
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Muğla'da çıkan yangında vücutlarında yanık oluşan 3 ve 5 yaşındaki kardeşler, İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tedavilerle sağlıklarına kavuştu. Kardeşlerin vücutlarında alev yanığı ve inhalasyon yanığı tespit edildi. Yanık tedavi merkezinde uygulanan tedavilerle çocuklar kısa sürede iyileşti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesi, aylık yaklaşık 600 hayvanın tedavisini yapmaktadır. Merkez, 2023'te yeni binasına taşınarak daha modern ve teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Hastane, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden getirilen hayvanlara hizmet vermektedir. Ayrıca, veteriner fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunmaktadır.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde tarlasında çalışan Hüseyin Sayar, devrilen ağacı ittirdiği sırada altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sayar'ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği mensupları ve Türk sağlıkçılar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde birlikte iftar yaptı. Türk sağlıkçılar, Kırgızistan'da geçirdikleri ramazanın keyifli ve maneviyatı güzel olduğunu belirtirken, hastanede çalışanlar kendilerini gurbette hissettirmedikleri için Kırgızistan halkına teşekkür etti.
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