Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz: Her nodül olan hasta ameliyat edilmez - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz: Her nodül olan hasta ameliyat edilmez

Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz: Her nodül olan hasta ameliyat edilmez

Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Tiroid hastalıklarıyla ilgili merak edilenleri anlatan Sormaz, cerrahi müdahale gerektiren durumlar, tiroid kanseri teşhisi ve tedavi süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

02.04.2025 08:56
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Biruni Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu olarak tiroid hastalıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Nodüllerin her zaman ameliyat gerektirmediğini vurgulayan Sormaz, tiroid kanseri teşhisinde biyopsinin önemine dikkat çekti ve hastaların internetten edindiği bilgilerin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

"HER NODÜLÜ OLAN HASTA AMELİYAT EDİLMEZ"

Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz, tiroid hastalıklarının sık görüldüğünü ancak her nodülün cerrahi müdahale gerektirmediğini belirtti. Nodülün değerlendirilmesi için biyopsi gibi detaylı incelemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Sormaz, her nodülün kötü huylu olmadığını söyledi.

"TİROİD KANSERİNİN TANI KONMASI İÇİN MUTLAKA BİYOPSİ YAPILMALI"

Tiroid kanserinin genellikle rastlantısal olarak tespit edildiğini ifade eden Sormaz, kesin teşhis için biyopsi yapılmasının şart olduğunu dile getirdi. Hastaların internetten edindiği bilgilerin yanıltıcı olabileceğini söyleyen uzman doktor, teşhis sürecinde uzman hekim görüşünün önemini vurguladı.

"TİROİD AMELİYATINDAN SONRA KİLO ARTIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Tiroid ameliyatları sonrası vücudun dengesinin oturması sürecinde bazı hastaların kilo alabileceğini belirten Sormaz, bu durumun zamanla dengelendiğini ifade etti. Ayrıca, tiroid hastalıklarını önleyici kesin bir beslenme tarzı olmadığını söyleyerek, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin genel sağlık açısından önemine dikkat çekti.

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz: Her nodül olan hasta ameliyat edilmez - Son Dakika

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