Prof. Dr. Kamil Özdil: Obezite tedavisinde cerrahi işlemlerin komplikasyonları var - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Kamil Özdil: Obezite tedavisinde cerrahi işlemlerin komplikasyonları var

Prof. Dr. Kamil Özdil: Obezite tedavisinde cerrahi işlemlerin komplikasyonları var

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, Haberler.com'da moderatör Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Prof. Dr. Özdil, obezite tedavisinde yutulabilir mide balonları, tüp mide ameliyatları ve sağlıklı beslenme üzerine önemli açıklamalar yaptı.

21.01.2025 09:10
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Biruni Üniversitesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, İyileşme Burada Başlar programında Meral Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Yutulabilir mide balonlarının yasaklanmasından obezite tedavisindeki cerrahi müdahalelere kadar birçok konuya değinen Özdil, kritik uyarılarda bulundu.

"YUTULABİLİR MİDE BALONLARININ KULLANIMI YASAKLANDI"

Yutulabilir mide balonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özdil, "Yutulabilir balonlarda handikaplar ortaya çıktı. Endoskopi yapılmadan kullanılan balonlarda, vaka bazlı hayatını kaybedenler var. Bu nedenle bu uygulamanın kullanımı yasaklandı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kamil Özdil: Obezite tedavisinde cerrahi işlemlerin komplikasyonları var

"TÜP MİDE OPERASYONLARININ KİLO GERİ ALIM ORANI YÜZDE 40"

Obezite cerrahisinin sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Özdil, "Tüp mide operasyonlarının olumlu sonuçları eskiye göre çok iyi. Ancak ameliyat sonrası verilen kiloların yüzde 30-40 oranında geri alındığını gözlemliyoruz" dedi. Özdil, bu durumun hastanın motivasyonu ve şartlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

"OBEZİTEDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Obeziteyi önlemenin en etkili yollarını sıralayan Prof. Dr. Özdil, "Kızartmaların aşırı tüketilmesi, obeziteyi kaçınılmaz kılıyor. Aynı zamanda salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinden uzak durulmalı. Mide ve bağırsak sağlığı için alkol, sigara ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınmak önemli" diyerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarının altını çizdi.

Ameliyat, Karadağ, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Kamil Özdil: Obezite tedavisinde cerrahi işlemlerin komplikasyonları var - Son Dakika

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