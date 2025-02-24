Prof. Dr. Murat Arslan: Genetik ayıklama ile sağlıklı gebelik şansı artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Murat Arslan: Genetik ayıklama ile sağlıklı gebelik şansı artıyor

Prof. Dr. Murat Arslan: Genetik ayıklama ile sağlıklı gebelik şansı artıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Arslan, genetik ayıklamanın tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını ve sağlıklı doğum şansını artırdığını belirtti. Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) ile embriyolar transfer öncesinde genetik olarak analiz edilerek sağlıklı gebeliklerin önünü açıyor. Özellikle ileri yaş gebelikleri, tekrarlayan düşükler ve genetik hastalık riski taşıyan çiftler için bu yöntem büyük bir avantaj sunuyor.

24.02.2025 11:57
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Tüp bebek tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme olarak kabul edilen Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT), embriyoların genetik olarak incelenmesini sağlayarak sağlıklı gebeliklerin önünü açıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Arslan, özellikle ileri yaş gebelikleri, tekrarlayan düşükler ve genetik hastalık riski taşıyan çiftler için bu yöntemin büyük bir avantaj sunduğunu belirtiyor.

SAĞLIKLI EMBRİYO SEÇİMİ İLE PGT

PGT ile embriyolar transfer öncesinde genetik olarak analiz edilerek kromozomal anormallikler tespit edilebiliyor. Böylece yalnızca sağlıklı embriyolar seçilerek gebelik şansı artırılıyor. Prof. Dr. Murat Arslan, bu yöntemin sunduğu avantajları şu sözlerle özetliyor:

"35 yaş üzeri kadınlarda embriyolarda genetik bozukluk riski yükseliyor. PGT ile sağlıklı embriyolar seçildiğinde düşük riski azalıyor, gebeliğin devam etme olasılığı artıyor. Ayrıca, ailesinde genetik hastalık öyküsü olan çiftler için bu yöntem büyük bir güvence sağlıyor."

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BİLİMSEL YAKLAŞIM

Tüp bebek tedavisinde genetik ayıklamanın sunduğu en büyük avantajlardan biri de, tedavinin başarısını artırması. Prof. Dr. Arslan, gelişen teknoloji sayesinde artık embriyonun gelişimine zarar vermeden genetik analizlerin yapılabildiğini vurgulayarak şunları söylüyor:

"PGT, yalnızca gebelik şansını yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı doğum oranlarını da artırıyor. Bu yöntem, özellikle zorlayıcı tüp bebek süreçlerinden geçen çiftler için önemli bir seçenek haline geldi."

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