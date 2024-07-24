Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, diyabetin çağın hastalığı olarak geçtiğini ve 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin diyabet riski altında olduğunu söyledi.
Diyabetin öngörülenin üzerinden bir artış hızına sahip olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Diyabet, çağın sorunu ve giderek artıyor. Öngörülenin de üzerinde bir artış hızına sahip. Toplumlarda yüzde 8'lerde diyabet yatkınlığı beklenirdi. Bu rakam bazı toplumlarda yüzde 20'lere çıktı ama genelde beklenen rakam yüzde 12-15'ler civarında. 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 12'si diyabet riski altında olan bir nüfus ve bu da yaklaşık 10 milyon insan demektir ülkemizde." dedi.
Diyabetin belirtileri nelerdir? Sorusuna cevap veren Şahin, "Çok yemek, çok idrara çıkmak ve çok su içmektir. Genelde üç temel belirtisi var. Bunun dışında zaman zaman kan şekerleri düşebilir. İdrara şekerin geçmesi sonucunda vücuttan aşırı su çekilmesi ve çok idrara çıkma gibi sorunlar karşımıza çıkabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Mustafa Şahin uyardı: Diyabet, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini tehdit ediyor! - Son Dakika
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