Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, omurga sağlığına zarar veren alışkanlıklar hakkında önemli bilgiler verdi. Yanlış oturuşun ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Şen, özellikle text neck sendromunun günümüzün yaygın hastalıklarından biri haline geldiğini vurguladı. Çocuklarda obezitenin artışıyla birlikte genç yaşta boyun ve bel fıtığının görülmeye başlandığını söyleyen Şen, ergonominin ve doğru hareketlerin önemine dikkat çekti.
Prof. Dr. Orhan Şen, oturma pozisyonlarının omurga sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Yanlış oturuş omurga sağlığını olumsuz etkiliyor, dikkatli hareket etmeliyiz." dedi.
Şen, herkes için standart çözümler yerine kişiye özel ergonomik düzenlemelerin daha sağlıklı olduğunu belirtti.
Aletli pilates yaparken herkesin kas yapısının farklı olduğunu belirten Şen, bilinçsiz hareketlerin kas yaralanmalarına yol açabileceğini söyledi.
Bilinçsiz yapılan egzersizlerin kaslarda ciddi yırtılmalara neden olabileceğine dikkat çeken Şen, spor yapan kişilerin bilinçli hareket etmeleri gerektiğini, profesyonel bir ekiple spor yapılması gerektiğini söyledi.
Şen, telefon ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak artan text neck sendromunun yaygınlaştığını ifade etti.
Prof. Dr. Orhan Şen, obezitenin çocuklar arasında giderek yaygınlaştığını ve bunun genç yaşta ciddi omurga sorunlarına neden olabileceğini söyledi.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?