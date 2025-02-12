Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şen, yanlış oturuş alışkanlıklarından ergonominin önemine, aletli pilatesin risklerinden çocuklarda artan obeziteye kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

12.02.2025 11:50
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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, omurga sağlığına zarar veren alışkanlıklar hakkında önemli bilgiler verdi. Yanlış oturuşun ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Şen, özellikle text neck sendromunun günümüzün yaygın hastalıklarından biri haline geldiğini vurguladı. Çocuklarda obezitenin artışıyla birlikte genç yaşta boyun ve bel fıtığının görülmeye başlandığını söyleyen Şen, ergonominin ve doğru hareketlerin önemine dikkat çekti.

"YANLIŞ OTURUŞ OMURGA SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen, oturma pozisyonlarının omurga sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Yanlış oturuş omurga sağlığını olumsuz etkiliyor, dikkatli hareket etmeliyiz." dedi.

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"KİŞİYE UYGUN ERGONOMİK TASARIM DAHA ÖNEMLİ BİR KAVRAMDIR"

Şen, herkes için standart çözümler yerine kişiye özel ergonomik düzenlemelerin daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Telefon kullanan herkesi bu risk bekliyor

"ALETLİ PİLATES YAPANLARI UYARMAK İSTİYORUM, HERKESİN KAS YAPISI AYNI DEĞİL"

Aletli pilates yaparken herkesin kas yapısının farklı olduğunu belirten Şen, bilinçsiz hareketlerin kas yaralanmalarına yol açabileceğini söyledi.

"YANLIŞ BİR HAREKETLE KASLARDA YIRTILMA OLABİLİR"

Bilinçsiz yapılan egzersizlerin kaslarda ciddi yırtılmalara neden olabileceğine dikkat çeken Şen, spor yapan kişilerin bilinçli hareket etmeleri gerektiğini, profesyonel bir ekiple spor yapılması gerektiğini söyledi.

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"TEXT NECK SENDROMU GÜNÜMÜZÜN HASTALIĞI OLDU"

Şen, telefon ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak artan text neck sendromunun yaygınlaştığını ifade etti.

"ÇOCUKLARDA OBEZİTE SAYISI ARTIYOR, GENÇ YAŞTA BOYUN VE BEL FITIĞI GÖRÜNMEYE BAŞLADI"

Prof. Dr. Orhan Şen, obezitenin çocuklar arasında giderek yaygınlaştığını ve bunun genç yaşta ciddi omurga sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Orhan Şen, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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