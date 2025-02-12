Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Sağlık

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, omurga sağlığına zarar veren alışkanlıklar hakkında önemli bilgiler verdi. Yanlış oturuşun ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Şen, özellikle text neck sendromunun günümüzün yaygın hastalıklarından biri haline geldiğini vurguladı. Çocuklarda obezitenin artışıyla birlikte genç yaşta boyun ve bel fıtığının görülmeye başlandığını söyleyen Şen, ergonominin ve doğru hareketlerin önemine dikkat çekti.

"YANLIŞ OTURUŞ OMURGA SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen, oturma pozisyonlarının omurga sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Yanlış oturuş omurga sağlığını olumsuz etkiliyor, dikkatli hareket etmeliyiz." dedi.

"KİŞİYE UYGUN ERGONOMİK TASARIM DAHA ÖNEMLİ BİR KAVRAMDIR"

Şen, herkes için standart çözümler yerine kişiye özel ergonomik düzenlemelerin daha sağlıklı olduğunu belirtti.

"ALETLİ PİLATES YAPANLARI UYARMAK İSTİYORUM, HERKESİN KAS YAPISI AYNI DEĞİL"

Aletli pilates yaparken herkesin kas yapısının farklı olduğunu belirten Şen, bilinçsiz hareketlerin kas yaralanmalarına yol açabileceğini söyledi.

"YANLIŞ BİR HAREKETLE KASLARDA YIRTILMA OLABİLİR"

Bilinçsiz yapılan egzersizlerin kaslarda ciddi yırtılmalara neden olabileceğine dikkat çeken Şen, spor yapan kişilerin bilinçli hareket etmeleri gerektiğini, profesyonel bir ekiple spor yapılması gerektiğini söyledi.

"TEXT NECK SENDROMU GÜNÜMÜZÜN HASTALIĞI OLDU"

Şen, telefon ve bilgisayar kullanımına bağlı olarak artan text neck sendromunun yaygınlaştığını ifade etti.

"ÇOCUKLARDA OBEZİTE SAYISI ARTIYOR, GENÇ YAŞTA BOYUN VE BEL FITIĞI GÖRÜNMEYE BAŞLADI"

Prof. Dr. Orhan Şen, obezitenin çocuklar arasında giderek yaygınlaştığını ve bunun genç yaşta ciddi omurga sorunlarına neden olabileceğini söyledi.