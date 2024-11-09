Prof. Dr. Orhan Şen\'den çocukların beyin gelişimine dair önemli açıklamalar

Sağlık

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sunumuyla yayınlanan programa konuk olan Prof. Dr. Orhan Şen, çocuk sağlığı ve beyin gelişimini etkileyen faktörler üzerine önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Şen, beyin gelişiminin anne karnında başladığını ve annenin hamilelik dönemindeki beslenmesinin bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirtti.

"ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANNE KARNINDA BAŞLIYOR"

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sunumuyla yayınlanan programa konuk olan Prof. Dr. Orhan Şen, çocuk sağlığı ve beyin gelişimini etkileyen faktörler üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Beyin gelişiminin anne karnında başladığını belirten Prof. Dr. Şen, "Annenin hamilelik dönemindeki beslenmesi, özellikle folik asit gibi multivitaminlerin alınması çocuğun gelişimi açısından çok önemli. Bu dönemde annenin beslenmesi ve kan değerleri bebeğin beyin gelişimini doğrudan etkiliyor" dedi.

"ÇOCUĞUN UYKU DÜZENİ BEYİN GELİŞİMİNİ ÇOK ETKİLİYOR"

Prof. Dr. Şen, beyin gelişimini destekleyen bir diğer önemli faktörün uyku düzeni olduğunu ifade ederek, "Uyusun da büyüsün denir ya, bu söylemde çok büyük bir gerçeklik payı var. Uyku esnasında salgılanan büyüme hormonu, çocuğun büyümesi ve gelişimi açısından kritik öneme sahip. Uyku düzeni beyin gelişimini doğrudan etkiliyor" açıklamasında bulundu.