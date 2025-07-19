Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Özellikle kadınlarda 40 yaş sonrası hızlanan kemik kaybı, sağlıklı beslenme ve egzersizin önemi ile kemik sağlığını koruma yolları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Tecimel, kemik sağlığının ancak kırık sonrası gündeme geldiğini belirterek daha erken farkındalık çağrısı yaptı.
Kemiklerin hareketsizlikle zayıfladığını belirten Tecimel, "Siz kemiklerinizi ne kadar kullanırsanız, kemikleriniz de sizin ihtiyacınız doğrultusunda güçlenir. Bizim kemiklerimize güçlü olduklarını hatırlatmamız lazım" ifadelerini kullandı. Düzenli egzersiz yapılmasını önerdi.
Sağlıksız beslenmenin kemik kaybını hızlandırdığını belirten Tecimel, "Vücuda sağlıklı besin alınmadıkça iltihap oluşur, bu da kemik erimesinin nedenlerinden biridir" dedi. Yoğurdun, 40 yaşından sonra sütten daha değerli olduğunu vurgulayan Tecimel, protein tüketiminin de artırılması gerektiğini ekledi.
Kemik erimesinin ancak kırıkla fark edildiğini belirten Tecimel, "Biz kemikler kırılgan hale geldiğinde ancak kemik erimesini fark ediyoruz" dedi. Erken teşhis ve önlem için bilinçlenme gerektiğinin altını çizdi.
Kalça kırığının yaşlı bireyler için ciddi bir sorun olduğunu belirten Tecimel, "Kalçası kırılan bir insan, hayatının geri kalanını sanki zaman hızlanmış gibi, daha hızlı ve zorlayıcı bir şekilde yaşar" uyarısında bulundu.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Osman Tecimel: Kemiklerinize güçlü olduklarını hatırlatmalıyız - Son Dakika
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