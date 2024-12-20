Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu

Geniş Video İzle

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Hareketin tedavi sürecindeki önemine dikkat çeken Tecimel, protez cerrahisi ve robotik ameliyatlarla ilgili bilgiler paylaştı. Robotik cerrahinin iyileşme sürecini hızlandırdığını ve kalça protezi ameliyatlarının daha doğal sonuçlar verdiğini belirtti.

20.12.2024 15:29  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Prof. Dr. Osman Tecimel, hareketin tedavi süreçlerindeki önemini vurguladı. Protez cerrahisi ve robotik ameliyatların avantajlarını anlatan Tecimel, kalça protezlerinin daha doğal sonuçlar verdiğini ve robotik cerrahinin hızla iyileşmeyi sağladığını belirtti.

"HAREKET ETMEYEN HASTA BİZİM İÇİN ÖLÜ HASTADIR"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, hastaların sağlıklarını korumak için düzenli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. "Hareket etmeyen hasta bizim için ölü hastadır" diyerek, fiziksel aktivitenin tedavi sürecinde nasıl hayati bir rol oynadığını açıkladı. Özellikle eklem hastalıkları ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisinde, hareket kısıtlılığının uzun süre devam etmesinin ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu

"PROTEZ AMELİYATLARINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA GECİKTİRMEK LAZIM"

Protez ameliyatları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tecimel, yaşlı hastalarda protez cerrahisinin genellikle tercih edildiğini ancak bu ameliyatların mümkün olduğunca ertelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, son yıllarda robotik cerrahinin gelişmesiyle birlikte, hastaların vücutlarına daha uyumlu protezler takılabildiğini belirtti. Robotik cerrahinin avantajlarından bahseden Tecimel, bu yöntemin hastaların hızla iyileşmesini sağladığını, diz protezi yapılan hastaların ertesi gün yürüyebildiğini söyledi.

"ROBOTİK CERRAHİDE HASTAYA UYUMLU PROTEZLER YAPIYORUZ"

Prof. Dr. Osman Tecimel, kalça ve diz eklemlerinde gerçekleştirilen protez ameliyatlarının farklarını da anlattı. Kalça eklemi ameliyatlarının daha doğal bir his sağladığını, diz eklemine göre daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Ayrıca, hastaların korkularının tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini, ameliyatlardan korkmanın aslında daha büyük sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Osman Tecimel, ortopedik ameliyatlar ve yeni teknolojiler hakkında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.