Prof. Dr. Talip Asil: Unutkanlık eşittir demans değildir - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Talip Asil: Unutkanlık eşittir demans değildir

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Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Yaşlanmanın bunama anlamına gelmediğini belirten Asil, beyinde biriken proteinlerin hastalığın belirtilerini yıllar sonra ortaya çıkardığını söyledi. Unutkanlığın her zaman demans belirtisi olmadığını vurgulayan Asil, düzenli bilişsel muayenenin önemine dikkat çekti.

21.03.2025 15:05
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Prof. Dr. Talip Asil, demans ve alzheimer üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Yaşlanmanın bunama anlamına gelmediğini belirten Asil, Alzheimer hastalığının erken teşhisi için düzenli bilişsel muayene yapılması gerektiğini söyledi. Unutkanlığın her zaman demans belirtisi olmadığını vurgulayan Asil, hastalık sürecine dair bilinmesi gerekenleri anlattı.

"YAŞLANINCA BUNAMAK NORMAL DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Talip Asil, toplumda yaşlanmanın doğal bir süreç olduğu ancak bunun bunama ile eş tutulmaması gerektiğini belirtti. "Yaşlanınca bunamak normal değildir" diyen Asil, beyinde biriken proteinlerin hastalık belirtilerini gecikmeli olarak ortaya çıkardığını ifade etti.

"UNUTKANLIK EŞİTTİR DEMANS DEĞİLDİR"

Hafıza problemlerinin her zaman demans belirtisi olmadığını belirten Asil, unutkanlık yaşayan kişilerin panik yapmadan önce bilişsel muayene yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bilişsel testlerin önemine değinen Asil, "Hiçbir sorun yoksa 2-3 yılda bir, ancak risk varsa 3-6 ayda bir muayene yapılmalı" dedi.

"ALZHEİMER HASTASI BELLİ BİR DÖNEMDEN SONRA TEK BAŞINA YAŞAYAMAZ"

Alzheimer hastalığının ilerleyen evrelerinde hastaların günlük yaşamlarını tek başına sürdüremediğini belirten Asil, bu süreçte hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Demans belirtileri başladıktan sonra zorla bulmaca çözdürülmesinin hastalar için sadece stres yarattığını ifade eden Asil, süreci yönetmenin en önemli yolunun bilinçli hareket etmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Talip Asil: Unutkanlık eşittir demans değildir

Karadağ, Demans, Demans, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Talip Asil: Unutkanlık eşittir demans değildir - Son Dakika

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