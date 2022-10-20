Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı - Son Dakika
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Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı

20.10.2022 20:32

Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.

Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sonbaharın gelmesiyle beraberinde anne adaylarında gribal enfeksiyon uyarılarında bulunarak, "Yakın temasta tokalaşma gebe hastalarında bebek ve anneyi riske atıyor" dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamilelik döneminde anne adaylarının yakalandığı gribal enfeksiyonların bebeğe de zarar verebileceğini belirterek, bol miktarda sebze ve meyve ile sıvı tüketmeleri önerisinde bulundu. Prof. Çoksüer, anne adaylarına hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra da grip aşısı olmasını önererek yakın temasta tokalaşmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

"Kış aylarında artık gribal enfeksiyon riski artıyor"

Sonbahar mevsimiyle birlikte hamile kadınların gribal enfeksiyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Çoksüer, "Kış aylarında artık gribal enfeksiyon riski artıyor. Bu, genel toplumda, hem normal insanlarda hem de hamilelerde gribal enfeksiyon riski artmakta. Fakat hamilelerde özel bir durum var. Özellikle gribal enfeksiyon olduğu zaman hamilelerde bağışıklık sistemi daha da zayıfladığı için enfeksiyon sonrası komplikasyon var. Değişiklik daha fazla olabilmekte, hem bebek açısından risk artmakta hem de anne açısından risk artabilmekte" dedi.

"Bağışıklık sistemi azaldığı için hamilelerin biraz daha bu konuda dikkat etmesi gerekiyor" diyen Prof. Çoksüer, "Tabi siz önlem almadığımızda ya da tedavi olmadığınızda gribal enfeksiyon sonrası alt solunum yollarına kadar inip, iş daha da ciddiye varıp ve çocuk açısından yani özellikle hamilelik döneminde ciddi bir risk oluşturabilmektedir. Korunması için biz neler diyoruz? Özellikle aşılamada artık gribal enfeksiyonlara karşı aşılanmayı öneriyoruz. Aşı yapıldığı zaman hem anneyi virüs yükünden korumuş oluyoruz, hem de bebeği virüs yükünden koruyoruz" diye konuştu.

"Gebelikte gribal enfeksiyon aşısını öneriyoruz"

Aşılama olduğu zaman doğum sonrası bebekte de plasendir yoluyla bebeğe geçeceği için, doğum sonrası bebekte de koruma sağlayabileceğini aktaran Prof. Çoksüer, "Belli bir süre koruma sağlayabilmektedir. O yüzden biz diyoruz ki gebelikte gribal enfeksiyon aşısını öneriyoruz. Eğer imkanları varsa aşılarını yapsınlar diyoruz. Beslenmelerine dikkat etsinler. Buzsuz, bol su tüketsinler, meyve ağırlıklı gıdalar ve sebze ağırlıklı çorba tüketmelerini öneriyoruz. En önemlisi de uykusuz kalmasınlar, lütfen kendilerine iyi baksınlar. Gebelikte, hamilelikte, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek adına şeyler yapmak gerekiyor. Buna göre önlemlerini almalarını istiyoruz, korunmanın en iyi yolu önlem almaktır. Mutlaka odalarını havalandırsınlar, kapalı ortamlardan uzak dursunlar. Geleneğimiz gereği tokalaşma gibi şeylerden selamlaşmadan uzak dursunlar. Dengeli beslensinler diyorum, herkese sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Profesörden anne adaylarına 'gribal enfeksiyon' uyarısı - Son Dakika

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