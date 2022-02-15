Üye Girişi
Pudralama tekniğinde kaşlara uygulanan boyalara dikkat - Son Dakika

Pudralama tekniğinde kaşlara uygulanan boyalara dikkat

15.02.2022 14:05
Pudralama tekniğinde kaşlara uygulanan boyalara dikkat

Kaşlarda zaman içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak dökülme yaşanabildiğini belirten Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, Dökülen ve seyrekleşen kaşlar pudralama tekniği ile gür görünebilir.

Kaşlarda zaman içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak dökülme yaşanabildiğini belirten Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, Dökülen ve seyrekleşen kaşlar pudralama tekniği ile gür görünebilir. Pudralama tekniği ile kaşların dökülen yerleri doldurulur. Böylece olması gereken doğal görünümüne kavuşturulur. Kaş pudralama ile yüz şekline uygun, gür ve doğal kaşların tasarlanması amaçlanır" dedi. Dalmış, cildin zarar görmemesi için özel ve doğal boyalar kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaşları seyrelenlerin far tekniğiyle seyrekliği kapatmaya çalıştığını ifade eden Dalmış, "Sürekli farla boyama zaman alır ve uğraşmak gerekir. Zamanını boyama için harcamak istemeyenler pudralama tekniğini tercih ederler. Doğal pigmenteler cildin en üst katmanına yerleştirilir. Yapılan işlemle kaşlarda flu bir görüntü oluşturulur. Flu görüntü sayesinde kaşa bir müdahale yapıldığı anlaşılmaz" diye konuştu.

KAŞ PUDRALAMANIN UYGULANIŞI

Pudralama tekniğinde kaş tasarımının önemli olduğunu söyleyen Dalmış, "Yapılacak tasarım yüze, göze uyum sağlamalıdır. Uygun tasarım yapıldıktan sonra sıra cilt ve saç rengine uyacak rengi belirlemeye gelir. Boyanın tonunun saçla aynı olması uyum açısından önemlidir. Pudralama işlemine geçmeden önce göz çevresi ve kaşlar temizlenir. Uygulamada acı ve ağrı pek olmaz. Her ihtimal göz önünde bulundurularak anestezi krem sürülerek acı ve ağrı hissedilmemesi sağlanır. Özel ve doğal boyalar cildin altına ulaştırılır. Kullanılan ekipmanlar kişiye özeldir. Pudralama yaklaşık olarak 2 saat kadar sürer" dedi.

PUDRALAMA TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

Pudralama tekniğinin her yaşta uygulanabilir olduğunu belirten Dalmış, "Farklı nedenlerle kaşları seyrelen kişiler tarafından tercih edilir. Kaşlarında seyrelme olmayanlar da daha estetik, dikkat çekici ve güzel kaşlar için pudralamayı tercih etmektedir. Estetik kaygılarla veya medikal nedenlerle uygulanabilir. Kaşların güzel olması bakışları etkiler. Bakışların derinlik kazanması için pudralama yaptırılabilir. Kaşlara yapılan dövme ile karıştırılabilir. Ancak pudralama tekniğinde boyalar derinin ilk katmanlarındadır. Dövmede ise 5 kat kadar daha derine ulaştırılır. Dövme yapıldığında boyanın çıkarılması sorundur. Kaş trendleri değiştiğinde dövmeyi sildirmek için uğraşılması gerekir. Ancak pudralama tekniğinde boyalar 2 yıl içinde kendiliğinden solar. Yeni trend kaş tasarımına imkan tanır" dedi.


YORUMLAR
500

Mehmet Sait, Estetik, Dövme, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Pudralama tekniğinde kaşlara uygulanan boyalara dikkat - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Pudralama tekniğinde kaşlara uygulanan boyalara dikkat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement