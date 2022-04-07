Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin - Son Dakika
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Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin

07.04.2022 02:52

- Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin Uzman diyetisyenden Ramazanda kilo vermenin sırları Diyetisyen Çelik: "Düzenli egzersiz yapıp bol proteinli beslenin" Ramazan ayında kilo vermenin sırlarını anlatan Diyetisyen Gamze Çelik, Ramazanda kilo verdirecek beslenme önerilerini sıraladı.

- Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin

Uzman diyetisyenden Ramazanda kilo vermenin sırları

Diyetisyen Çelik: "Düzenli egzersiz yapıp bol proteinli beslenin"

GAZİANTEP - Ramazan ayında kilo vermenin sırlarını anlatan Diyetisyen Gamze Çelik, Ramazanda kilo verdirecek beslenme önerilerini sıraladı. Bol proteinli beslenme ve düzenli egzersizle kilo vermenin mümkün olduğunu belirten Gamze Çelik "Ramazanda amacımız yağdan verip kas artışı sağlamak" dedi.

Fazla kilolardan şikayetçi olan ancak bir türlü diyete başlamayanlar Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirebilir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarında yapılacak birkaç değişiklikle rahat bir şekilde kilo vermek mümkün. Ramazan ayında hem oruç tutup hem de dengeli beslenerek kilo vermenin sırrını Diyetisten Gamze Çelik anlattı. Ramazan ayında asla öğün atlanılmaması gerektiğini vurgulayan diyetisyen Çelik, kilo verdirecek beslenme düzeninin 2 ana ve bir ara öğünden oluştuğunu söyledi.

Ramazanda vatandaşların yağdan vererek vücutta kas artışı sağlayabileceğine dikkat çeken Çelik, "Bu da ancak öğün sayısı atlamadan yapılabilir. Ramazanda düzenli bol protein alarak ve düzenli egzersiz yaparak kilo verebiliriz" dedi.

"Sahurda protein ağırlıklı beslenin"

Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlık anlamında problem yaşamamak için yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Öğün sayısının azalmasıyla birlikte metabolizma hızımız yavaşlıyor. Bu nedenle kabızlık problemi büyük bir sorun haline geliyor. Öğün sayımızı 2 ana ve bir ara öğün şeklinde düzenlemeliyiz. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken 3 önemli kriter var. Birincisi sahur kısmı. Sahur kahvaltı gibi düşünülmeli ve mutlaka sahurda sağlıklı protein açısından zengin, yeterli ve dengeli gıdalar tüketilmelidir. Mesela süt, yoğurt, ayran ve yumurta tercih edilebilir. Protein ağırlıklı besinlere sahurda yer vermeliyiz. Sahurda ayrıca çok fazla tuzlu ve yağlı gıdaları tüketmememiz susamamak adına önemli" ifadelerini kullandı.

İftarda başlangıcın ardından 15 dakika beklenmeli

İftarın bir bardak su ve hurmayla açılabileceğini söyleyen Çelik, arkasından hafif bir kahvaltı tabağı ve çorbayla başlangıç yapılabileceğini belirtti. Başlangıcın ardından 15 dakika beklenilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Bu kısım oldukça önemli. Ardından ana yemeğe geçmeliyiz. Burada beklemekteki amaç beyine 'doygunluk' uyarısı 15 dakika sonra iletildiği için bu bekleme kısmı çok önemli. Çünkü o ara vücut kendisini hazırlıyor. Öğün atlama ve besinlerdeki öğün sayısı azalması ve hareketsizlikle birlikte çok fazla kabızlık yaşanıyor. O yüzden 2 ana bir ara öğün şeklinde beslenmeliyiz. Ramazanda beslenme düzeni bu şekilde olmalı. İftar ve sahur arasında 2.5-3 litre su tüketmeliyiz" diye ekledi.

"Bol protein ve düzenli egzersizle kilo verilebilir"

İftar sonrasında yarım saat hafif egzersiz veya yürüyüşlerin mutlaka yapılmasının kilo vermek için önemli olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, "Çok fazla da ağır egzersizler önermiyorum. Çünkü insanların kronik rahatsızlıkları olabilir. Bu yüzden hafif ve pasif egzersizler yapmalılar. Bir saat sonra kadar yapılabilir. Bu egzersizleri Ramazan ayı boyunca bir düzene bindirmeliler. Ramazanda amacımız yağdan verip kas artışı sağlamak. Bunu da ancak öğün sayısı atlamadan yapılabilir. Ramazanda düzenli bol protein alarak ve düzenli egzersiz yaparak kilo verebiliriz. Ara öğünde mesela tarçınlı yoğurt ve yanında meyve tüketilebilir. Tatlı krizlerini önüne geçmek adına bu önemli. Bunu mutlaka yapmalılar çok fazla ağır hamurlu tatlılar önermiyorum. İftar sonra sütlü tatlılarda tercih edilebilir. Kan şekerini dengelemek ve tatlı krizlerinin önüne geçmek için asıl önerdiğimiz hafif tarçınlı yoğurt ve yanında meyve tüketilebilir" diye konuştu.

Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin
Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin
Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ramazan ayını kilo vermek için fırsata çevirin - Son Dakika


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