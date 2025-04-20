Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı - Son Dakika
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Sağlık

Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastanelerde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğuma izin verilmeyecek.

20.04.2025 12:10
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Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i" güncelleyerek bir dizi düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemelerde son günlerde tartışma konusu olan "sezaryen doğuma" ilişkin karar da yer aldı.

PLANLI SEZARYENE MÜSAADE YOK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğum artık yapılmayacak. Normal doğum yapmak isteyen tıp merkezlerine ise doğum ünitesi kurma şartı getirildi. Ancak ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde ise doğum ünitesine müsaade edilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Planlı sezaryene yasak getirildi

Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Doğum salonu en az 16 metrekare olacak. Doğumla ilgili tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulacak ve merkezi bir bildirim sistemine entegre edilecek. Uzman doktor sayısının 10 ve üzerinde olduğu merkezlerde cerrahi müdahale birimi kurulmasına olanak tanınacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

19 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili madde şu şekilde: "Tıp merkezinde normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde Ek-4/Ç'de yer alan kriterler kapsamında kuruluş bünyesine doğum ünitesi eklenmesi zorunludur. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmez. Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz."

SİVASSPOR'UN PANKARTI VE ERDOĞAN'IN TEPKİSİ

Geçtiğimiz hafta maça çıkarken 'Doğal olan normal doğumdur' pankartı açan Sivasspor bazı kesimler tarafından eleştirilerek tartışma konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Sağlık Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • @abdyrahym:
    dogru olanda bu eyvallah reis 77 106 Yanıtla
  • selami inel:
    memleketin tek sorunu buydu Allah ıslah etsin hele şu her olana bitene doğru diyen troller Allah'ınızdan bulun 102 58 Yanıtla
  • Szka788304:
    şimdi de prosedürü delmek için bebek ters diye raporla sezaryen yapmaya devam edecekler 52 39 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    önemli olan doğurmak değil ister normal ister sezaryen önemli olan gelecek te ne olur nasil geçinir bu ülkede . 58 25 Yanıtla
  • Nazife:
    özgür iradeyede yasak. 41 32 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Hükümetin uğraştığı şeye bak ya ,Millet aç aç Emekli sürünüyor kimin nasıl doğuracağı sizemi kalmış işte böyle yapa yapa Millet gerekeni sandıkta yapacak az sabır.. 45 28 Yanıtla
  • Zekerriya Akgür:
    nüfüsün artması lazım azalıyoruz en az 3 çocuk olmalı her ailede 34 32 Yanıtla
  • Murat Sert:
    plani gizli yaparlar bu defa.uyaniklar. 26 27 Yanıtla
  • Emrullah Aktaş:
    Nasıl doğurduğun değil nasıl yetiştirdiğin önemli kadınlarida anlamak lazım normal doğum da bilincin açıkken o ağriyi saatlerce çekmek insanı yorabilir hele de acı eşiğin düşükse daha kötü ama sezeryaninda anesteziden sonra ağrısının başlayacağı ve daha uzun süre ağrı cekeceklerini unutmamalı kadınlar 33 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Adam diyor ki illa benim dediğim olacak .sizin ne düşündüğünüzun bir önemi yok. 24 16 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bildigin seye de karistilar ya.. dogal olan dersek erkeklere de sunnet yasagi lazim... dogal olan sunnetsizlik.. oyle dogmusuz... 15 20 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Olaya bak. Yarın bir gün yataktaki pozisyonlara da el atarlarsa hiç şaşırmam. --Olmaz bu pozisyonda sevişemezsiniz +Niye --Hükümet öyle isiyor 15 15 Yanıtla
  • ayşe onat:
    doğurganlığı azaltmak için önlerine geleni sezaryen yapıyorlardı, çok güzel bir karar hatta gecikmiş bir karar. 17 12 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    hastaneye normal doğum diye gidiyorsunuz doktor bebeğin kalp atışı duyulmuyor normal doğumu bebek atlatamayabilir deniliyor sezeryana onay verirseniz kurtarabiliriz deniliyor. normal doğum fiyatının iki hatta üç katı sezeryan parası için de senet imzalatılıyor. yada kredi kartına çekim yapılıyor üstüne herşeye hazırlıklı olun deniliyor bir baba için hayatının kâbusunu yaşamak bu zulmü yapanlar için hayatın olağan akışının bir parçası insanlık ölmüş dedirtecek hareketler. hastane sahipleri hemşehrim olmasına rağmen bu insan onuruna yakışmayan hareketlerinden dolayı asla selam vermem hastanelerinden içeri adımımı atmam devletin bu konularda çok hassas bir politika izlemesi gerekir. doğum yapan annenin akrabalarına ulaşıp böyle bir durumun başlarından geçip geçmediğini sorgulaması ve ilgili hastane ve doktorların meslekden men edilmesi tmsf ye hastanelerin devredilip sağlıkbakanlığı bünyesine diğer çalışanlar ile birlikte katılmasına kadar ağır yaptırımlar uygulanması hususunu 15 13 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    sanane o p lari cocuk filan yapmiyucaz srrefsizler 7 14 Yanıtla
  • İlgar Yusifzade:
    Hiç kimse karımın nasıl doğuracağına karar veremez... Önce 1 doları 40 TL yapmak normalmidir 8/10 yılda ona baksınlar bakalım. 10 10 Yanıtla
  • Turhan ali Akçay:
    aynen 7 5 Yanıtla
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