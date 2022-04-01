Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlerle toplantı sonrası paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlerle toplantı sonrası paylaşım Açıklaması

01.04.2022 20:08
Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlerle toplantı sonrası paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlerle toplantı sonrası paylaşım Açıklaması - Son Dakika


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