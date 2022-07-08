Tam bitti derken yine hortladı! "Vakalar artışta" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı - Son Dakika
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Tam bitti derken yine hortladı! "Vakalar artışta" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı

08.07.2022 19:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı. Koronavirüs salgınının yeniden gündeme gelmeye başladığını ve Omicron'a bağlı olarak tüm dünyada vakaların yükselişe geçtiğini belirten Koca, "Son aşıların üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayrama buruk bir şekilde girildiğini, çarşamba günü Konya Şehir Hastanesinde işlenen cinayetin derin üzüntülere yol açtığını belirtti. Sağlık sistemiyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Koca, koronavirüs salgının da henüz sona ermediğini vurguladı.

"HERKES ÖRNEK BİR HEKİM OLDUĞUNA ŞAHİTLİK EDİYOR"

"Memleketin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya'nın canice hayattan koparıldı" diyen Koca, "Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SAĞLIKTA ŞİDDET SORUNUYLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Gözü dönmüş katil zanlısı, doktor Ekrem'in bir hastasının oğlu. ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış, olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir. Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayıs'ta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır."

"SON AŞININ ÜZERİNDEN 6 AY GEÇMİSE HATIRLATMA DOZU YAPILMALI"

Kovid-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkati çeken Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurguladı. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, şöyle devam etti: "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez."

"İYİLEŞTİRMELER 15 AĞUSTOS'TA GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELECEK"

Sağlıkta çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Koca, şunları aktardı: "Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır."

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Bakan Koca: 'Son Dozun Üzerinden 6 Ay Geçtiğinde Aşının Etkisi Azalmaktadır. Bu Süre Dolmuşsa, Yeniden Aşı Olunması Önem Arz Ediyor' Bakan Koca: 'Son Dozun Üzerinden 6 Ay Geçtiğinde Aşının Etkisi Azalmaktadır. Bu Süre Dolmuşsa, Yeniden Aşı Olunması Önem Arz Ediyor' Son dakika haberi | Vaka artışının 2 nedeni; Omicron ve koronavirüsün bittiğinin düşünülmesi Son dakika haberi | Vaka artışının 2 nedeni; Omicron ve koronavirüsün bittiğinin düşünülmesi
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Omicron, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tam bitti derken yine hortladı! 'Vakalar artışta' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tam bitti derken yine hortladı! "Vakalar artışta" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı - Son Dakika
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